Médico que assistiu Ventura na ambulância diz que "correu tudo bem"

O médico do INEM que assistiu André Ventura durante a viagem de ambulância entre Tavira e o Hospital de Faro disse aos jornalistas que "está tudo bem" com o presidente do Chega.

"Está tudo bem com ele neste momento", disse o médico, referindo que "correu tudo bem" e que a resposta da equipa de emergência foi "muito rápida e muito boa".

O médico da equipa do INEM respondia aos jornalistas junto às Urgências do Hospital de Faro, onde Ventura deu entrada cerca das 22:40.

O presidente do Chega, André Ventura, foi transportado de ambulância para o hospital de Faro, onde chegou pelas 22:40, depois de se ter sentido mal quando discursava num comício da campanha eleitoral em Tavira.

Segundo adiantou o líder parlamentar e cabeça de lista por Faro, Pedro Pinto, o líder do Chega estava consciente quando foi retirado do local.

"Ele está bem, está consciente, esteve a falar connosco", adiantou. A ambulância deixou o local do comício cerca das 22:00.

Momentos depois, Pedro Pinto precisou que o líder do Chega sentiu uma dor no peito e que iria, "por precaução", ao hospital para "fazer exames de rotina".

Numa segunda intervenção no comício, o deputado do Chega adiantou aos apoiantes "ter a certeza" de que na quarta-feira André Ventura "vai voltar à rua com aquela energia" para prosseguir a campanha eleitoral.

Pedro Pinto salientou ainda que, de todos os quadrantes políticos, recebeu contactos telefónicos, o que significa que "na política nós não temos de ser inimigos" e que "temos de respeitar as ideias".

A agenda do presidente do Chega tem sido intensificada nos últimos dias, com ações de campanha anunciadas aos jornalistas no próprio dia.