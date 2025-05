GR pretende actualizar valor das diárias na 'Câmara Pestana'

A secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, participou hoje no encerramento das VI Jornadas Hospitaleiras de Saúde Mental, realizadas no âmbito do centenário da chegada das Irmãs Hospitaleiras à Madeira. Na ocasião, a governante comprometeu-se em actualizar o valor das diárias de internamento após a aprovação do Orçamento Regional.

“Fizemos uma actualização da diária em 2024 e prevemos elevar o valor, este ano, para 62,72€, com retroativos a janeiro. E, em 2026, projetámos fixar a diária em 68,00€”, anunciou.

A governante aproveitou a oportunidade para agradecer e reconhecer o trabalho desenvolvido pela Casa de Saúde Câmara Pestana ao longo de um século, destacando a "dedicação, compaixão, responsabilidade e compromisso em prol da Saúde Mental e Psiquiatria na Região Autónoma da Madeira".

Em 2024, o apoio financeiro do Governo Regional à Casa de Saúde Câmara Pestana foi de cerca de 8 milhões de euros, para apoiar 750 utentes.

Ciente da necessidade de aumentar este investimento face às crescentes exigências, a responsável pela área da Saúde na RAM, reiterou o compromisso do Governo Regional em "continuar a investir na melhoria da resposta nesta área, conferindo dignidade e respeito pela condição humana."

“Cuidar da saúde mental é fundamental para uma sociedade mais equilibrada e saudável", disse ainda a governante, sublinhando a excelência do trabalho realizado pelas Casas de Saúde Mental na Região.