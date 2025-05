Orçamento da Invest Madeira vai ser reforçado em 2026

O orçamento da Invest Madeira, a agência regional criada pelo Governo Regional para a internacionalização do investimento, que se encontra sob a tutela da Secretaria Regional de Economia, vai ser reforçado no próximo ano. Garantia de José Manuel Rodrigues, após reunião mantida com os responsáveis da empresa.

O secretário regional da Economia assume o compromisso de reforçar os actuais 701 mil euros de orçamento da Invest Madeira. “Aumentar para 2026”, esclareceu, dando ainda conta que o valor do reforço “não está definido”.

José Manuel Rodrigues aproveitou a visita à Invest Madeira para reforçar que para além do apoio que a Invest Madeira atribui às empresas que leva às feiras nacionais e internacionais – suporta entre 90 a 95 por cento dos custos - “o orçamento regional suporta o transporte de grande parte das exportações dessas empresas madeirenses para diversos mercados em diversos continentes. Esse apoio vai continuar e de possível ser ampliado para que a nossa capacidade exportadora também cresça nos próximos anos”, sustentou.