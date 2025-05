Verificação de factos é importante para todos e não apenas para os jornalistas

Paulo Jardim alertou para as consequências da desinformação, falta de informação e do conceito de “estou a borrifar-me” para a sociedade, A verificação de factos é importante para toda a sociedade e não apenas para os jornalistas. O fenómeno das redes sociais possibilita que se influenciem outras pessoas com informações falsas.

Está a decorrer, no Colégio dos Jesuítas, o colóquio internacional ‘A luta regional e local contra a desinformação na era da globalização e da pós-verdade’, um evento organizado pela Universidade da Madeira, através do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Artes e Humanidades, com a colaboração da Universidade de Vigo. Paulo Jardim, responsável da área da informação da RTP-Madeira, aborda o tema ‘Desinformação vs. Falta de informação vs. Estou-me a borrifar’.

Numa apresentação em jeito mais descontraído, o responsável pela informação pela RTP-Madeira, deu conta das diferenças entre desinformação, falta de informação e “estou-me a borrifar”.

Paulo Jardim lembrou que, ao contrário dos restantes cidadãos, os jornalistas têm responsabilidades. Ao contrário das “pessoas singulares”, é-lhes exigido rigor.

O responsável pela informação da RTP-M apontou ainda um outro desafio a que chamou de “assessorite”. Falava mais concretamente dos assessores que prestam serviço, por exemplo, no Governo Regional. Está assim criada uma dificuldade para os jornalistas, que ficam à mercê da informação que é enviada pelos assessores. A este desafio junta-se o facto de que existe o 'esvaziamento' das redacções.

“Acho que temos percorrido um caminho perigos”, disse Paulo Jardim, apelando a que exista uma reflexão sobre se se justifica sacrificar as perguntas pela comodidade de ter o material para preencher o papel, a antena, o noticiário…