Férias para todos os gostos…

Explore novos horizontes, desfrute de experiências únicas e crie histórias para toda a vida.

Prepare as suas malas e reserve já hoje a sua viagem de sonho!

Malta desde 591€ por pessoa

O arquipélago de Malta é composto pelas ilhas de Comino, Gozo e Malta e não faltam razões para visitar o país: o clima excepcional e os cenários cinematográficos, a zona costeira, a animada vida nocturna e as fabulosas áreas de mergulho e de snorkelling. Sendo um destino seguro, onde a cultura, a história, e a aventura se aliam perfeitamente.

Partidas: de Lisboa, Porto e Faro até 31 de Outubro 2025

Duração: 4 dias / 7 noites

Inclui: voos TAP ou Air Malta para o percurso Lisboa / Roma / Malta / Roma / Lisboa com bagagem de porão, transferes, 3 noites de estadia no Hotel Topaz 3* em regime só alojamento, taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas a reconfirmação e alterações legais e Seguro.

Não inclui: voo de/para Funchal, despesas de reserva, taxas locais, extras de carácter pessoal e qualquer outro serviço não especificado.

São Tomé e Príncipe desde 1 414€ por pessoa

Com praias de areia branca e águas cristalinas, uma natureza exuberante e uma cultura vibrante, o destino oferece uma experiência única de tranquilidade e aventura. Se está à procura de relaxamento, contacto com a natureza ou imersão em uma rica herança histórica, São Tomé e Príncipe tem tudo isso e muito mais. Não perca a oportunidade de vivenciar a magia desse arquipélago, onde cada momento se transforma em uma lembrança inesquecível. Venha conhecer o paraíso!

Partidas: de Lisboa até 31 de Outubro 2025

Duração: 8 dias / 7 noites

Inclui: voos TAAG para o percurso Lisboa /Luanda / São Tomé / Luanda / Lisboa, em classes “U”, bagagem de porão, transfers com assistência local, 7 noites de alojamento com pequeno-almoço (Quinta Santa Rita e Roça São João dos Angolares), taxas de aeroporto e de segurança portuguesas sujeitas a alterações legais e Seguro.

Não inclui: voo de/para Funchal, despesas de reserva, taxas locais, gratificações, extras de carácter pessoal e qualquer outro serviço não especificado.

Uzbequistão | O Património e a Magia da Rota da Seda desde 2 309€ por pessoa

Um circuito que proporcionará uma experiência completa da rica herança histórica e cultural do Uzbequistão, especialmente ao longo da antiga Rota da Seda. É um dos caminhos mais fascinantes desta antiga rede de comércio que ligava o Oriente ao Ocidente. O país, situado no coração da Ásia Central, foi um importante ponto de encontro de culturas, civilizações e religiões.

Partidas: de Lisboa

Datas: 10 de Junho + 20 de Julho + 10 de Agosto

Duração: 9 dias / 6 noites

Inclui: voos regulares Turkish Airlines de Lisboa, com 1 bagagem até 30kg, acompanhamento de guia experiente de língua espanhola, no destino, transporte no comboio de alta velocidade entre Bukhara / Samarcanda / Tashkent, alojamento com pequeno-almoço, 14 refeições (bebidas não incluídas), 2 garrafas de água por pessoa/dia durante o circuito, circuito em autocarro de turismo, visitas conforme itinerário, espetáculo de folclore em Bukhara e Samarcanda, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro.

Não inclui: voo de/para Funchal, despesas de reserva, taxas locais, gratificações, bebidas, extras de carácter pessoal e qualquer outro serviço não especificado.

Tanto os preços como as disponibilidades destes programas estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a newsletter aqui.

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920 | Avenida Arriaga, 30 -3º - 291 209 900

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]

FOTOS: @AdobeStock