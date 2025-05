"A segurança social é um direito de todos", diz CDU

A candidatura da CDU às eleições para a Assembleia da República organizou nesta sexta-feira, no Espaço CDU, uma iniciativa da campanha sobre a necessidade de ser garantida a protecção da Segurança Social Pública e a defesa das reivindicações de milhares de pensionistas e reformados, pelo direito à reforma e a uma pensão digna.

A cabeça de lista, Herlanda Amado, afirmou que “a segurança social é um direito de todos os portugueses que está consagrado na Constituição da República Portuguesa."

"A política de privatização da Segurança Social tem sido desencadeada pelo PSD-CDS e pelo PS, e aos poucos vão tentando privatizar um bem que é de todos. A criação de tectos contributivos, a redução de contribuições sociais pela redução da TSU (Taxa Social Única), as crescentes tentativas de indexação das pensões a factores demográficos e económicos e os novos e recorrentes, cortes nas pensões ou nas prestações sociais, fazem com que a CDU apresenta soluções para contrariar esta tentativa de “desfalcar” a Segurança Social Pública repondo direitos confiscados, garantir a sustentabilidade da Segurança Social através da criação de um sistema financeiro sólido, melhorando a qualidade do serviço público prestado a todos os portugueses.", disse ainda.

No final destas declarações, Herlanda Amado assumiu o compromisso de que "a CDU na Assembleia da República continuará a apresentar propostas para que sejam aumentadas as receitas da segurança social, alargando a protecção aos trabalhadores e a todos os pensionistas e reformados."

Entre as propostas está: a reposição da idade legal da reforma aos 65 anos; a reforma abaixo dos 65 anos por parte dos trabalhadores de profissões de desgaste rápido e a necessidade de serem enquadradas outras profissões que se justifiquem; garantir o acesso à reforma por velhice sem qualquer penalização e independentemente da idade da reforma para trabalhadores com carreira contributiva de 40 anos e mais.

"Estas são apenas algumas das propostas que consubstanciaremos na Assembleia da república, porque é necessário garantir a sustentabilidade da Segurança Social Pública e a protecção de milhares de pensionistas e reformados que contribuíram para o crescimento do nosso País", remata.