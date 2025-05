Férias cá dentro: Portugal de lés a lés

O nosso clima solarengo, as paisagens naturais incríveis, a gastronomia rica e os vinhos premiados, as cidades históricas, a cultura viva, as pessoas acolhedoras e o ambiente seguro, tudo isto e muito mais estará à sua espera para desfrutar e criar memórias únicas.

A Intertours sugere-lhe quatro circuitos para descobrir por que Portugal é um dos destinos mais populares e visitados do velho continente:

Portugal | Belezas do Norte com Santiago de Compostela - desde 625€

Aqui encontrará um pouco de tudo: aldeias históricas, castelos, as maiores ondas do mundo, canais de água, santuários e igrejas, montanhas, vinho e uma gastronomia deliciosa.

Pacote de 5 dias / 4 noites

Partidas: de Maio 2025 a Março 2026

Itinerário: Lisboa, Óbidos, Coimbra, Braga, Santiago de Compostela, Guimarães, Porto, Aveiro, Fátima, Lisboa

O preço é por pessoa em alojamento duplo e inclui 4 noites de estadia, 5 pequenos-almoços, circuito em autocarro de turismo com Guia, visitas conforme o programa, Cruzeiro no Douro, taxas hoteleiras e Seguro.

Portugal | Maravilhas de Portugal - desde 725€

Explore o melhor de Portugal, visitando vilas medievais, monumentos, cidades vibrantes, cidades históricas e admire as paisagens deslumbrantes do Douro.

Pacote de 6 dias / 5 noites

Partidas: de Maio 2025 a Março 2026

Itinerário: Lisboa, Óbidos, Alcobaça, Batalha, Coimbra, Porto, Braga, Guimarães, Vila Real, Peso da Régua, Fátima, Tomar, Lisboa

O preço é por pessoa em alojamento duplo e inclui 5 noites de estadia, 6 pequenos-almoços, circuito em autocarro de turismo com Guia, visitas e provas conforme o programa, Cruzeiro no Douro, taxas hoteleiras e Seguro.

Portugal e Espanha | Grandes Santuários Ibéricos com Lourdes - desde 1 100€

Uma experiência única que une espiritualidade, história e cultura ao visitar alguns dos destinos mais emblemáticos da Península Ibérica.

Pacote de 8 dias / 7 noites

Partidas: de Maio a Outubro

Itinerário: Lisboa, Fátima, Braga, Santiago de Compostela, Covadonga, Villacarriedo, Bilbau, Loyola, Lourdes, Jaca, Huesca, Saragoça, Madrid, Lisboa

O preço é por pessoa em alojamento duplo e inclui 7 noites de estadia, 8 pequenos-almoços e 6 jantares, circuito em autocarro de turismo com Guia, visitas conforme o programa, taxas hoteleiras e Seguro.

Portugal | Circuito Portugal Gourmet - desde 1 135€

Descubra Portugal através de experiências únicas, numa viagem que nos leva pelos tesouros e sabores do nosso país.

Pacote de 7 dias / 6 noites

Partidas: de Maio a Outubro

Itinerário: Lisboa, Sesimbra, Évora, Fátima, Tentúgal, Bairrada, Coimbra, Viseu, Douro, Vila Real, Amarante, Guimarães, Braga, Barcelos, Porto, Lisboa

O preço é por pessoa em alojamento duplo e inclui 6 noites de estadia, 7 pequenos-almoços e 7 almoços, circuito em autocarro de turismo com Guia, visitas e provas conforme o programa, Cruzeiro no Douro, taxas hoteleiras e Seguro.

Nos valores apresentados não estão incluídos voos, despesas de reserva, serviço de bagageiro, gratificações, extras de carácter pessoal ou quaisquer serviços não mencionado.

Tanto os preços como as disponibilidades destes circuitos estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920 | Avenida Arriaga, 30 -3º - 291 209 900

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]

FOTOS: @AdobeStock e @Unsplash