Benfica e Sporting empatam e disputa do título vai até ao fim

Benfica e Sporting empataram hoje no Estádio da Luz, num jogo em que ambas as equipas se anularam, embora tenham marcado ambas um golo em cada uma das partes. O título ficou adiado para a última jornada, no próximo fim-de-semana.

Primeiro marcaram os visitantes por Francisco Trincão, logo aos 4 minutos de jogo. Os anfitriões empataram com golo de Aktürkoğlu, aos 63 minutos.

Empatados na classificação, com 79 pontos, mas com vantagem do Sporting no confronto directo (vencera na primeira volta por 1-0), ambas as equipas têm a possibilidade de serem campeões, sendo que o Sporting recebe o Vitória SC e o Benfica desloca-se ao terreno do SC Braga.

Para serem campeões, os encarnados têm de vencer ou até empatar, mas terão de fazer melhor que os leões, a quem basta fazer com os vimaranenses igual ao seu rival com os bracarenses. Ao Sporting bastará vencer para se sagrarem bicampeões.