Papa Leão XIV domina primeiras páginas dos jornais

Bom dia. Dificilmente poderia ser de outra forma, tendo em conta a importância e actualidade da eleição do novo Papa Leão XIV, estar em praticamente todas as páginas dos principais jornais nacionais, com excepção dos desportivos e de um económico...

No semanário Expresso:

- "Governo já legalizou 123 mil imigrantes"

- "Leão XIV. Papa eleito pede ajuda aos fiéis para criar 'pontes'"

- "Como o conclave de 1006 dias mudou as regras"

- "AD à frente mas longe de maioria mesmo com liberais"

- "Governo em gestão anunciou medidas de mais de mil milhões"

- "Madeira pode colocar JPP na Assembleia da República"

- "Montenegro e Pedro Nuno à conquista dos pensionistas"

- "Construtora pagou Euro72 milhões a filho de ditador"

- "Juízes que escrevam 'menos' vão ter melhores notas"

- "Tekever é o novo unicórnio português"

- "Metas de emissões menos exigentes"

- "Economia caiu 15% com apagão"

- "Barragem do Pisão vai avançar"

No semanário Nascer do Sol:

- "Entrevista a André Ventura. 'Nunca fechámos a porta a conversas com a AD'"

- "'O CDS já não existe... O CDS hoje é Os Verdes do PSD' [André Ventura]"

- "Robert Prevost é o primeiro papa norte-americano"

- "Eleições Legislativas. Quantos votos AD, PS e Chega precisam para roubar votos e conquistar deputados"

- "Rui Rocha. 'Olhando para a AD, somos mais ambiciosos'"

- "Rui Tavares. 'Se houver um governo à esquerda, o Livre é parte da solução'"

- "Nininho Vaz Maia. Aplicação de 2 mil euros no centro da investigação"

- "Imigrantes. Portugal expulsa menos de 500 ilegais por ano"

- "Benfica-Sporting. Lage e Borges: nenhum sonhava ser campeão"

- "Portugal amanhã. Especial habitação. Mercado de luxo é dinâmico e não pára de crescer"

- "Entrevista a José Cardoso Botelho. 'Muitas vezes usamos a palavra luxo para segmentos de mercado que não o são'"

- "Os novos projetos que estão a nascer no país. Queda do PIB põe em causa crescimento"

- "Centenário de Luiz Pacheco. O libertino que fez da insolência uma arma e uma arte"

- "Legislativas 2025. O percurso político e o lado pessoal dos líderes partidários"

No Correio da Manhã:

- "Leão XIV. Missionário americano é o novo papa"

- "Crítico de Trump eleito Sumo Pontífice. 'A paz esteja com todos vós'"

- "Para depois das eleições. Fisco atrasa cobrança do IMI"

- "Sondagem Intercampus/CM. AD lidera sem maioria absoluta"

- "PJ do Porto. Rede chinesa 'lava' 57,5 milhões de euros num ano"

- "Caldas da Rainha. Médico despedido por tentar cobrar 75 Euro por injeção"

- "Santiago do Cacém. Nasce mais um bebé em ambulância na autoestrada"

- "Dérbi decisivo. Pavlidis nunca marcou ao Sporting"

- "Gyokeres prefere título à Bota de Ouro"

- "Agente fixou ações da SAD do Benfica em 1 Euro"

- "Depõe em tribunal. Vieira diz que assinava de cruz"

No Diário de Notícias:

- "Leão XIV. Mensagem de paz e união na estreia do primeiro papa norte-americano"

- "Comemorações. Rússia receberá Dia da Vitória com Putin e Xi como defensores da nova ordem mundial"

- "Gastos com pessoal na CP disparam 76,2% desde 2016"

- "Inês Oom de Sousa, presidente da Fundação Santander: "Portugal tem imensas empresas que gostam muito de ajudar"

- "Transplantes. Recolheram-se 1083 órgãos em 2024, mas metade dos doentes ficaram em lista de espera"

- "Barómetro. AD ultrapassa PS e é cada vez mais favorita para vencer a 18 de maio, com Chega a manter e IL a subir"

- "Benfica-Sporting. PSP identificou 5000 adeptos de "risco" e montou plano de segurança à escala nacional"

No Público:

- "Novo Papa. Igreja vira a página mas mantém o rumo com Leão XIV. Quem é Robert Prevost, o primeiro Papa dos EUA. Os encargos de Leão XIV"

- "Legislativas 2025. Greve da CP agita campanha. AD quer rever lei, PS contesta"

- "Assédio laboral. Quase 30% dizem sofrer ameaças ou humilhações"

- "Literatura. A insurreição americana segundo Percival Everett"

- "Diplomacia. Putin usa Dia da Vitória para mostrar que não está só"

- "Guerra comercial. UE prepara resposta de 95 mil milhões às tarifas de Trump"

No Jornal de Notícias:

- "Três mil processos de corrupção arquivados numa década"

- "Os desafios do Papa Leão XIV"

- "Clássico. Campeão ganha cinco milhões de euros de prémio"

- "Sondagem. AD aumenta distância para o PS, BE e Livre crescem"

- "Legislativas 2025. Greve na CP aquece campanha e irrita utentes"

- "Braga. Emoções fortes na semana do Enterro da Gata"

No Negócios:

- "AD volta a passar PS e desfaz empate técnico"

- "Dia da Europa. Pode a UE ocupar o lugar deixado pelos EUA?"

- "Entrevista a António Capucho. 'Entrada descontrolada' de estrangeiros criou uma enorme instabilidade"

- "Grande conferência Sustentabilidade 20|30. Defesa, imigração e banca foram os temas quentes"

- "Galp reconhece que liderança bicéfala 'não é convencional'"

- "Apagão. Impacto foi grande, mas economia já dá sinais de melhoria"

- "Serviço postal. Certificados não chegam para evitar a queda dos lucros dos CTT"

- "Longe do 'ruído' da bitcoin, o que atrai os empresários é a web3"

No Jornal Económico:

- "Ligação a Marrocos custa 325 milhões e reduz apagões"

- "Benfica goleia nos salários, Sporting na valorização"

- "Vaticano. Primeiro Papa dos EUA - um centrista"

- "Wolfgang Munchau. 'Desintegração europeia é o mais provável a longo prazo'"

- "Comprador espanhol da Padaria Portuguesa quer vincar 'carácter português'"

- "Fundo de Resolução sem assessor financeiro para vender posição no Novobanco"

- "Armindo Monteiro diz que país pode 'ficar para trás' na reindustrialização"

- "Os resultados das empresas no primeiro trimestre"

No Record:

- "Ruben Amorim na final da Liga Europa a pensar na Luz. 'Estou a torcer pelo Sporting'"

- "Núcleo de Setúbal atacado. Adepto do Sporting esfaqueado"

- "Tudo a postos. Rivais limam últimas arestas para o superdérbi"

- "Di María concenado ao onze"

- "Sporting. Plano anti-Carreras. Geny em vantagem sobre Fresneda"

- "Duelo de avançados. Pavlidis explodiu em 2025 e faz melhor de cabeça e de pé esquerdo. Gyokeres tem mais 20 golos e arrasa no comparativo"

- "João Pinheiro em contrarrelógio apitou ontem em Londres e segue para Lisboa"

- "FC Porto para 2025/26. Villas-Boas quer muito mais"

- "Voleibol feminino. Benfica 3-2 Sp. Braga. Águias campeãs 50 anos depois"

No O Jogo:

- "FC Porto. 'Anselmi é doente por futebol'. Michell Deller lançou o técnico no Independiente del Valle e garante que pode vingar em qualquer parte do Mundo"

- "Benfica. Dúvida entre Dahl e Di María. Bruno Lage hesita no onze inicial"

- "Sporting. 'Dependência de Gyokeres não é problema'. Tabata acredita em festa na Luz"

- "Adepto esfaqueado no Núcleo de Setúbal"

- "V. Guimarães. Freire quer Danilovic. Médio bósnio do Marítimo"

- "Braga. Horta é chave para Salvador. Visão do futuro passa pelo capitão"

- "Liga Europa. United garante a final. Nova vitória (4-1) sobre o Ath. Bilbau. Amorim, Dalot e Bruno Fernandes discutem troféu com o Tottenham"

- "Voleibol. Águias batem guerreiras. Título feminino decidido na negra"

E no A Bola:

- "A desejada. A taça que faz sonhar Benfica e Sporting esteve na redação de A Bola. Falta 1 dia para o dérbi dos dérbis"

- "'O país pára quando o Benfica é campeão'. Luisão"

- "'Ninguém imagina a força do inferno da Luz'. Álvaro Magalhães"

- "Di María deve voltar ao onze de gala"

- "Acosta e Juskowiak fazem vénia ao goleador sueco"

- "'Experiência no Sporting tem sido mesmo incrível'. Gyokeres"

- "'Debast? Livres e cantos decidem dérbis'. André Cruz"

- "Liga Europa. Ruben Amorim na final e de olho no dérbi. 'Obviamente que estou a torcer pelo Sporting'"

- "FC Porto. Corações azuis e brancos num tabuleiro de xadrez"

- "A Bola juntou Artur e Pedro Emanuel, históricos de dragões e Boavista"

- "Futebol de praia. Portugal vence Japão e está nas meias-finais do Mundial"

- "Voleibol feminino. Benfica bate SC Braga e é campeão 50 anos depois"