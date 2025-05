Direção Regional de Saúde desafia famílias a criar dia de 'detox digital'

O Dia Mundial da Internet é assinalado anualmente no dia 17 de Maio, tendo como objectivos promover o uso responsável e acessível da internet e refletir sobre o impacto da tecnologia digital na sociedade moderna. A data também procura destacar a importância da internet como ferramenta de inclusão social e desenvolvimento, além de discutir questões como a segurança online, a privacidade e a neutralidade da rede.

A Direção Regional de Saúde, através da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD), associa-se à comemoração deste dia na Região Autónoma da Madeira, entre 12 e 22 de Maio, em parceria com a Escola B23 do Caniço, a Escola BS Dr. Ângelo Augusto da Silva e a Escola B23 Dr. Horácio Bento Gouveia, envolvendo profissionais, alunos e pais/encarregados de educação, nas seguintes atividades:

- Workshops e ações de sensibilização do Dia Mundial da Internet destinado aos alunos;

- Encontros de Pais “Estou online e agora? Dia Mundial da Internet” - orientado pelo psicólogo e diretor da UCAD Dr. Nelson Carvalho;

- Jogo Quiz Prevenção, dinamizado nas aulas de TIC, pelos respetivos professores;

- Intervenção do grupo de alunos “Prevenção em Ação” nas salas e espaços de circulação da escola, com distribuição de infografias aos alunos e pais/encarregados de educação;

- Peça de Teatro (Grupo da Escola B23 do Caniço);

- Mural “Estou off e agora?”;

- Zonas de “desconexão” – Mesas com jogos de tabuleiro, jogos criados pelos alunos cartas, alternativas à utilização de ecrãs;

- Bancada Offline – Esclarecimento de dúvidas sobre a temática;

- Zona Lounge para relaxar sem ecrãs;

- Lançamento da Aplicação “Descomplicamente” (Clube Código);

- Mini peça sobre a Utilização Problemática da Internet (Grupo Happy).

Neste dia, desafia também as famílias a criarem um dia semanal de 'detox digital', em que se dedicam apenas a actividades sem ecrãs e seguirem as seguintes recomendações:

- Criar regras simples de uso saudável para todos, no contexto familiar, por exemplo restringir o uso do telemóvel durante as refeições, para que estejam disponíveis para falar diretamente e interagir;

- Evitar recorrer ao uso do telemóvel para “aliviar” a tristeza, frustração ou para esquecer os problemas. Optar por conversar com pessoas de confiança ou, caso necessário, com um profissional de saúde;

- Estabelecer um tempo limite para consultar as redes sociais. Lembrar-se que a utilização excessiva promove o FOMO (fear of missing out), ou seja, o medo de perder algo importante, que pode representar um sintoma de dependência, normalmente associado a um aumento da ansiedade;

- Nos tempos livres, planear atividades desportivas ou culturais como alternativas ao uso de tecnologia.