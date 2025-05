'Funchal: Educação para a Cidadania Digital' assinalou Dia da Europa

A conferência sob o tema 'Funchal: Educação para a Cidadania Digital', organizada pela Câmara Municipal do Funchal, em parceria com o Clube Europeu da Escola Básica com Pré-Escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro, deu o mote para as comemorações do Dia da Europa, que hoje se assinala.

Na abertura da conferência, a vereadora Helena Leal, responsável pelos pelouros da Educação, Inclusão e Cidadania, reforçou o papel da educação e da literacia digital como pilares fundamentais de uma sociedade mais inclusiva, segura e participativa. “Falamos de dotar os nossos cidadãos de competências fundamentais para que possam navegar com segurança e confiança no mundo digital, um mundo que é cada vez mais global e, muitas vezes, complexo”, afirmou, em nota à imprensa.

Depois de alertar para os riscos crescentes associados à utilização da internet, como os crimes de burla online, a vereadora reforçou a importância de promover valores éticos e a capacitação ao longo do ciclo vital, para que as pessoas possam utilizar as tecnologias de forma segura e construtiva.

Na sua intervenção, Helena Leal destacou ainda a importância desta iniciativa comemorativa, que simboliza o compromisso da cidade e da Região com os princípios e os objetivos da União Europeia, fortalecendo” a nossa identidade como parte integrante de uma Europa mais plural e inclusiva”.

A vereadora aproveitou a ocasião para reforçar também a importância de valorizar as políticas da União Europeia, que têm sido fundamentais para o progresso do Funchal e da Região Autónoma da Madeira. “Celebrar o Dia da Europa é também reconhecer os instrumentos e apoios que nos têm sido disponibilizados ao longo dos anos e que contribuem diretamente para o desenvolvimento da região”, acrescentou.

Referindo-se ao posicionamento geográfico da Região, a autarca sublinhou que o digital é uma ferramenta que ajuda a ultrapassar barreiras físicas, promovendo a coesão territorial e permitindo um acesso mais equitativo a oportunidades, serviços e à própria participação democrática e política, acompanhando o trabalho que é desenvolvido pela União Europeia.

As comemorações estenderam-se ao longo de dois dias. Começaram ontem, no Largo do Município, com a realização de jogos tradicionais que envolveram alunos do 2.º e 3.º ciclos das escolas do concelho, bem como participantes dos cursos de educação e formação de adultos integrados no projeto “A Escola Vai ao Bairro”. Um verdadeiro exemplo de inclusão e partilha intergeracional, como destacou Helena Leal, reforçando que estas atividades são importantes para promover a união entre pessoas de diferentes idades, origens e contextos. “São ferramentas de inclusão e de cidadania”, afirmou.

No Jardim Municipal, realizou-se esta manhã um espetáculo educativo e lúdico, que incluiu um flashmob protagonizado por alunos, num momento que conjugou criatividade, juventude e europeísmo. À tarde, a conferência serviu como encerramento oficial do programa, com intervenções dos oradores Paulo Vasconcelos e Ana Marques, moderadas pelo professor Marco Melo, e uma nota introdutória do vice-presidente da autarquia, Bruno Pereira, que abordou o papel da Região Autónoma da Madeira nos Assuntos Europeus e na Cooperação Externa.

A par das declarações acima, Bruno Pereira, que exerceu funções como diretor regional de Assuntos Europeus e Cooperação Externa entre 2015 e 2019, fez uma retrospectiva dos 75 anos do projeto europeu, sublinhando os pilares fundadores desta construção histórica. Destacou três grandes objetivos que continuam a orientar a União Europeia: a consolidação da paz, o reforço da cidadania europeia e a disponibilização de fundos comunitários. Sobre este último ponto, destacou a importância crucial que os apoios europeus têm tido para o progresso e desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira.