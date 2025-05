'William Restaurant ' e 'Vinha Alta – Balancal' nomeados para os Prémios AHRESP

A AHRESP (Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal) promove no dia 6 de Junho, a partir das 19 horas, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, a 9.ª edição da Gala dos Prémios AHRESP. O 'William Restaurant ', na Madeira, é um dos finalistas na categoria 'Melhor Restaurante' e o 'Vinha Alta – Balancal', nos Canhas, é um dos nomeados na categoria 'Marcas à mesa e marcas na cama'.

Os 50 finalistas das 10 categorias a concurso são já conhecidos e foram selecionados entre mais de 350 candidaturas. O período de votação pública terminou em 11 de Maio, tendo sido registado um aumento de quase 20% no número de votantes relativamente à edição anterior. Os vencedores serão anunciados durante a Gala.

A cerimónia, que contará com cerca de 500 convidados, será apresentada por Eduardo Madeira e incluirá momentos de reconhecimento, networking e celebração, num ambiente de prestígio e inspiração.

Este é um dos maiores eventos da actividade turística em Portugal, distinguindo as empresas, projectos, instituições e profissionais que mais se destacaram ao longo do último ano, através das suas boas práticas, responsabilidade social, compromisso ambiental e inovação. A Gala dos Prémios AHRESP é um tributo ao talento, à resiliência e à hospitalidade.

Eis a lista dos 50 finalistas por categoria

Embaixador gastronómico

António Nobre (Lisboa)

Taberna Albricoque (Lisboa)

Restaurante Mugasa (Sangalhos)

Chef Victor Felisberto (Abrantes)

Taberna Ti João (Carvalhelhos)

Melhor restaurante

Malhadinha (Beja)

Theatro (Póvoa de Varzim)

Plano (Lisboa)

Blind (Porto)

William Restaurant (Funchal)

Melhor alojamento turístico

Torel Palace Porto (Porto)

Arribas Sintra Hotel (Colares)

Verdelago Resort (Altura)

São Lourenço do Barrocal (Monsaraz)

Pousadela Village (Vieira do Minho)



Estabelecimento solidário

The Folly Restaurant (Estremoz)

Belém Hotel (Pombal)

Mezze (Lisboa)

Quarto Solidário | Neya Lisboa Hotel (Lisboa)

A Padaria Portuguesa (Lisboa)

Sustentabilidade Ambiental

Salema Eco Camp (Budens)

Gandum Village – Conscious Boutique Hotel (Montemor-o-Novo)

Noah Surf House (A dos Cunhados)

Neya Porto Hotel (Porto)

Make It Happen Farm (Velas)

Turismo nos media

Sábado Viajante (Lisboa)

Mutante (Lisboa)

Entre Vinhas (Sacavém)

Sapo (Lisboa)

BeSisluxe (Cascais)

Marcas à mesa e marcas na cama

Vinha Alta – Balancal (Canhas - Ilha da Madeira)

Lugrade (Taveiro)

Benefício Gin (Lisboa)

Companhia Portugueza do Chocolate (Leiria)

Living Tours (Porto)

Destino revelação

Viseu Dão Lafões | World Cheese Awards 2024

Matosinhos | Matosinhos World’s Best Fish

Castro Marim | Festival das Amendoeiras em Flor do Algarve

Miranda do Douro | Meating

Aldeia de Podence | Caretos de Podence

Jovem empreendedor

Marco Almeida (Coimbra)

João Mateus (Castelo Branco)

André Santos (Barcelos)

Nuno Campos (Setúbal)

Rodrigo Crespo (Vila Nova de Gaia)

Profissional do ano

Rita Magro (Porto)

Vitor Emanuel Baptista Jardim (Lisboa)

José Carlos Santos (Covilhã)

Sara Alexandra Santos (Aveiro)

Ana Dulce Rodrigues Pires (Ponte de Sor)