O Castanheiro Boutique Hotel volta a apresentar mais uma edição do Castanheiro Wine Dinners 2025, que terá lugar no dia 17 de Maio, no Restaurante Tipografia do Castanheiro Boutique Hotel.

Esta iniciativa pretende celebrar a arte da enologia e da boa mesa, oferecendo um menu de 5 pratos, cuidadosamente harmonizados com 5 vinhos apresentados pelas oradoras Filipa Abreu e Sofia Abreu, representantes da prestigiada Herdade da Malhadinha Nova, parceira desta edição. A experiência será ainda enriquecida com os nossos parceiros regionais da A COPO.

As Oradoras

Sofia e Filipa Abreu nasceram em Lisboa, mas foi entre Coimbra e o Porto que viveram a sua infância e juventude. Vêm de uma família com raízes profundamente ligadas à região do Douro, e desde cedo cultivaram uma grande curiosidade e admiração pelo mundo vitivinícola.

Há quatro anos, iniciaram o seu percurso na Herdade da Malhadinha Nova. Ao longo do tempo, passaram por várias áreas do enoturismo, absorvendo conhecimento e experiência em cada etapa. Hoje, assumem um papel activo na enologia e na promoção da marca, levando a essência da Malhadinha a novos públicos, tanto no mercado nacional como internacional. Mais do que um percurso profissional, esta tem sido uma viagem de descoberta e dedicação, marcada por autenticidade, compromisso e uma paixão profunda pelo vinho e pelo projecto.

A Herdade

A Herdade da Malhadinha Nova é um sonho concretizado pela família Soares, situado em Albernoa, Beja, no Alentejo. A Herdade estende-se por um total de 744 hectares, com cinco unidades de alojamento de luxo no meio da natureza. No total, entre as várias casas e villas recuperadas pela família a partir de ruínas da herdade, a Malhadinha Nova dispõe actualmente de 26 unidades de alojamento. Ao todo são 80 hectares de vinha, uma adega construída em declive para que a recepção da uva beneficie da gravidade e de onde saem os rótulos Monte da Peceguina, a Malhadinha e Edições Especiais –, e ainda olivais, pomares e hortas. Na Coudelaria, são bem cuidados os cavalos Puro Sangue Lusitano; no montado, vivem livremente a vaca alentejana, o porco preto, e a ovelha merina branca e preta.

O restaurante, com a consultoria de Joachim Koerper, conquistou uma estrela verde no Guia Michelin, em 2024 e renovada em 2025, une os sabores do Alentejo no prato, com produtos de agricultura biológica e pecuária com denominação de origem protegida. Estes são os elementos da natureza que compõem este ramalhete alentejano chamado Malhadinha, um projecto único e familiar que cresceu, amadureceu e enriqueceu nos últimos 25 anos.

No Verão de 2020, a Malhadinha Nova passou a ser um membro Relais & Châteaux.

Garanta já o seu lugar no segundo Castanheiro Wine Dinners de 2025 e siga o Castanheiro Boutique Hotel nas redes sociais para ficar a par das próximas edições do Castanheiro Wine Dinners, assim como de outros eventos!

Reservas:

+351 291 200 100

[email protected]

Rua do Castanheiro, 31, 9000-081 Funchal, Madeira

Redes Sociais:

bit.ly/castanheiroboutiquehotel facebook.com/castanheiroboutiquehotel

instagram.com/castanheiro_boutique_hotel