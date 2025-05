Friedrich Merz nomeado oficialmente chanceler pelo Presidente alemão

O Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, nomeou hoje oficialmente Friedrich Merz como chanceler, no Palácio Bellevue, em Berlim, depois do líder conservador ter conseguido, numa segunda votação, obter a maioria dos votos no parlamento a favor da sua eleição.

Depois da primeira tentativa falhada hoje de manhã, Merz foi novamente a votos no Bundestag (câmara baixa do parlamento) e conseguiu 325 votos a favor, mais nove do que a maioria exigida de 316.

Os partidos que integram a nova coligação governamental na Alemanha, CDU/CSU e Partido Social-Democrata (SPD), têm 328 lugares no parlamento.

O líder da União Democrata-Cristã (CDU, na sigla em alemão), Friedrich Merz, toma posse como 10.º chanceler pós-Segunda Guerra Mundial.

"Agradeço a vossa confiança e aceito a eleição", declarou Merz, depois de revelado o resultado da segunda votação parlamentar, em resposta à pergunta da presidente do Bundestag, Julia Klöckner. Seguiram-se aplausos e saudações.

Dois meses e meio depois da vitória nas eleições legislativas antecipadas na Alemanha, o líder dos conservadores sucede ao social-democrata Olaf Scholz à frente de um governo de coligação nomeado por quatro anos.

Merz tinha falhado a maioria necessária na primeira volta da eleição para chanceler, com a sessão no Bundestag a ser interrompida. Na primeira votação secreta obteve 310 votos a favor, menos seis do que a maioria necessária de 316, algo que nunca tinha antes acontecido.

O líder da CDU, de 69 anos, prometeu dar prioridade à unidade e à segurança europeia face às ameaças da nova administração norte-americana de Donald Trump e à guerra em curso na Ucrânia, após a invasão russa iniciada em fevereiro de 2022.

Internamente, Merz quer promover ideias como a redução dos impostos sobre as empresas para renovar o modelo económico alemão, o que poderá ser bloqueado pelo parceiro de coligação, o SPD. O outro parceiro da coligação é a União Social-Cristã (CSU), partido irmão da CDU na Baviera.

As políticas de imigração deverão ser um dos focos de Merz, com um agravamento e rejeição dos requerentes de asilo sem documentos nas fronteiras do país, apesar de a Comissão Europeia já ter salientado a necessidade de uma abordagem coletiva e unificada sobre migração.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já felicitou Merz. O Presidente do Conselho Europeu, António Costa, também expressou as suas "calorosas felicitações".

"Aguardo com expectativa a nossa cooperação numa ambiciosa agenda europeia comum", escreveu o antigo primeiro-ministro português na rede social X.