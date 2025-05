Madeirenses NAPA encerram Festas da cidade de Portalegre

Os madeirenses NAPA vão encerrar no dia 25 de Maio, às 22h30, as Festas da Cidade de Portalegre com um concerto na Avenida George Robinson.

A banda também prepara-se para representar Portugal na Eurovisão, com o tema 'Deslocado', que se tornou um fenómeno nas redes sociais.

Mas as novidades não ficam por aqui: foi anunciado esta semana a estreia nos Coliseus em 2026, com concertos agendados para 24 de Janeiro no Coliseu do Porto e 30 de Janeiro no Coliseu de Lisboa.