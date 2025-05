Cerca de meio milhão de crianças em risco de morrer à fome na Somália

Cerca de meio milhão de crianças correm o risco de morrer à fome na Somália, enquanto falta financiamento internacional para fazer face à situação, alertou a ONG Care.

A Somália, um dos países mais vulneráveis às alterações climáticas, é também afetada há anos por uma rebelião liderada pelos Shebab, um grupo armado ligado movimento extremista Al-Qaeda.

Os Shebab intensificaram os seus ataques nos últimos meses, gerando inúmeras pessoas deslocadas internamente no país, onde a situação humanitária se está a agravar.

Cerca de "4,6 milhões de pessoas [de uma população total de cerca de 18 milhões], passarão fome até junho e o número de crianças com menos de cinco anos que sofrem de subnutrição grave aumentou para 1,8 milhões, um aumento impressionante em apenas alguns meses", denunciou a Care num comunicado de imprensa.

Destas, "479.000 crianças estão agora em risco iminente de morte se não houver uma intervenção urgente", prossegue esta organização, que lamenta o facto de os programas de alimentação e nutrição serem, no entanto, "forçados a reduzir as suas atividades devido a uma perigosa falta de financiamento".

"Todos os dias, ouvimos falar de inúmeras tragédias humanas nos centros que gerimos", lamentou Ummy Dubow, Diretora da Care Somalia.

"As mulheres grávidas sacrificam a sua alimentação, as mães vêem os seus filhos definhar e as raparigas são retiradas da escola para ajudar as suas famílias a sobreviver", acrescentou.

"Sem ajuda urgente, perder-se-ão vidas", alerta Dubow.

O plano da ONU para a Somália este ano está atualmente financiado em apenas 11%, ou seja, apenas 182,76 milhões dos cerca de 1,3 mil milhões de euros necessários estão garantidos, segundo a ONU.

Por outro lado, a administração Trump nos Estados Unidos, historicamente o maior doador mundial, anunciou que está a cortar 83% da sua ajuda humanitária global.

Em maio de 2024, a ONU indicou que havia 3,9 milhões de pessoas deslocadas internamente, sobretudo no centro do país, em torno da capital Mogadíscio, onde as hostilidades aumentaram fortemente nos últimos meses.

No início de abril, os Shebab dispararam vários morteiros perto do aeroporto de Mogadíscio, algumas semanas depois de terem reivindicado a responsabilidade pela explosão de uma bomba caseira que quase atingiu a caravana do Presidente Hassan Sheikh Mohamoud.

Estes avanços são tanto mais preocupantes quanto o apoio militar dos Estados Unidos e da União Africana (UA) ao instável país do Corno de África parece estar a enfraquecer.