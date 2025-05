CDU alerta para os riscos da "turistificação"

A candidatura da CDU Madeira às Eleições Legislativas de 18 de Maio realizou esta quarta-feira, 7 de Maio, uma iniciativa da campanha eleitoral na Praia Formosa, no concelho do Funchal, onde alertou para os impactos negativos da "turistificação" no litoral e nos ecossistemas marinhos.

Durante a acção, a candidata Ana Paula Almeida destacou a importância do mar para a economia nacional, referindo que "Portugal tem a terceira maior zona económica exclusiva (ZEE) da União Europeia, logo depois da França e da Dinamarca". A representante da CDU sublinhou ainda que, caso seja aprovada pela ONU a proposta de extensão da plataforma continental apresentada em 2019, Portugal poderá alcançar uma área marítima de 4 milhões de km², tornando o espaço marítimo 40 vezes superior à dimensão terrestre: "Esta extensão permitirá uma maior e melhor exploração de energias renováveis (ondas e ventos), de minérios e de hidrocarbonetos."

A candidata frisou a importância de compatibilizar as actividades económicas com as alterações climáticas, garantindo a sustentabilidade dos ecossistemas marinhos e costeiros: "Região Autónoma da Madeira é uma Região Ultraperiférica com um vasto espaço marítimo, que possibilita o desenvolvimento de determinadas atividades económicas, nomeadamente o turismo. As boas condições naturais são um grande atractivo para as atividades marítimo-turísticas e para a prática de todos os desportos náuticos ao longo do ano. Porém, é urgente garantir a sustentabilidade e a qualidade do mar."

Ana Paula Almeida relembrou também a denúncia feita pelo Partido Ecologista Os Verdes (PEV) em 2014 sobre a Estação de Tratamento de Águas Residuais do Funchal, que não operava nas melhores condições, comprometendo a qualidade do ambiente e do litoral. "Passados 11 anos, o problema não está totalmente resolvido", afirmou, referindo as "frequentes descargas" no mar do Funchal "que chegam a interditar praias".

Além disso, a CDU apontou para o impacto do excesso de construção no litoral, que contribui para a degradação da biodiversidade marítima e limita o acesso ao mar.

A candidata defendeu a necessidade de promover o debate sobre a gestão e preservação do mar na Assembleia da República, sublinhando que "um mar com mais qualidade, associado a um turismo mais controlado, atrairá turistas mais responsáveis e cientes da necessária sustentabilidade".

A CDU compromete-se a defender um modelo de turismo sustentável, que equilibre a exploração económica com a preservação dos recursos naturais.