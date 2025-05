Al Nassr sem Ronaldo 'esmaga' Al Okhdood de Paulo Sérgio no campeonato saudita

O Al Nassr, sem o futebolista português Cristiano Ronaldo, goleou hoje no reduto do Al Okhdood (9-0), comandado por Paulo Sérgio, para a 31.ª jornada da Liga saudita, alcançando a sua maior vitória na prova.

Com o luso Otávio entre os titulares, o emblema de Riade 'despachou' o Al Okhdood ainda dentro dos primeiros 45 minutos, face aos golos de Ayman Yahya (minuto 17), do colombiano Jhon Duran (20), do croata Brozovic (27) e do senegalês Sadio Mané (45+6), de penálti.

Se as possibilidades de inverter o resultado eram quase nulas, ainda mais ficaram no início de segundo tempo, por culpa da expulsão do guarda-redes brasileiro Paulo Vitor (48), que deixou a equipa da casa ainda mais vulnerável, com Duran (52) a marcar por mais uma vez, Mané mais três (59, 64 e 74) e Marran (90+4) a fechar a contagem para o conjunto da capital saudita, que obteve a maior vitória de sempre do clube no campeonato.

Com este triunfo, o Al Nassr ascendeu ao último lugar do pódio, com 63 pontos, mas já distante do líder isolado Al Ittihad (74) e do segundo posicionado Al Hilal (68).

Já a equipa de Paulo Sérgio mantém o 17.º e penúltimo lugar da prova, com 28.