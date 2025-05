Boavista e Farense podem ser despromovidos à II Liga já nesta jornada

Boavista e Farense, as duas equipas em zona de despromoção, ficarão condenadas à descida à II Liga portuguesa de futebol nesta jornada, a 32.ª e antepenúltima do primeiro escalão, caso percam os respetivos encontros.

Portuenses, na 17.ª posição, e algarvios, na 18.ª e última, somam 21 pontos, estando a três do lugar que serve como derradeira 'tábua de salvação', ou seja o 16.º, que dá acesso ao play-off e que, neste momento é ocupado pelo AVS.

Os avenses serão, de resto, os adversários do Boavista, no encontro que vai fechar a ronda, na segunda-feira, em Vila das Aves, a partir das 20:15.

Um triunfo do AVS nessa partida ditará automaticamente a descida de escalão dos 'axadrezados', uma vez que, a duas jornadas do fim, os anfitriões ficariam com seis pontos à maior sobre o Boavista e com vantagem no confronto direto, face ao empate 0-0 registado na primeira volta, no Bessa.

Por outro lado, o conjunto de Vila das Aves só fugirá definitivamente aos dois últimos postos -- e, por conseguinte, à despromoção automática -- se conseguir aliar a vitória sobre o Boavista a uma derrota do Farense com o Famalicão, no sábado (15:30). Com essa conjugação de resultados, boavisteiros e 'leões' de Faro cairão na II Liga, enquanto o AVS terá ainda duas rondas para 'sonhar' com a manutenção direta.

Se o Boavista vencer o AVS, as duas equipas ficarão em igualdade pontual, mas, nesse caso, serão as 'panteras' a garantirem vantagem no confronto direto e a saltarem para a posição de play-off, relegando os avenses para a zona de despromoção. Neste cenário, nenhum dos três emblemas terá o destino traçado, nem mesmo o próprio Farense se perder em casa com o Famalicão.

De resto, há mesmo a possibilidade de AVS, Boavista e Farense terminarem esta ronda em igualdade pontual: um triunfo dos algarvios sobre os minhotos e dos portuenses sobre os avenses deixará aquele trio com 24 pontos e com a situação classificativa adiada por, pelo menos, mais uma semana.

O Boavista está a cumprir a 11.ª temporada consecutiva na I Liga, desde que foi reintegrado no principal escalão em 2014/15, após uma 'travessia' nas divisões secundárias ditada por problemas judiciais e financeiros, enquanto o Farense disputa pelo segundo ano seguido a competição, depois do regresso em 2023.

Já o AVS, cuja equipa apenas foi criada em 2023, é um estreante na I Liga, a que foi promovido na temporada passada, ao ser terceiro colocado da II Liga e bater, depois, o Portimonense no play-off.