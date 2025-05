Badminton Madeirense conquista 7 pódios

Decorreu este fim de semana, 10 e 11 de Maio 2025, no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha - Joaquim Lopes, a 2.ª Jornada Nacional Não Seniores S11, S15 e S19, prova do calendário oficial da Federação Portuguesa de Badminton e de onde os atletas madeirenses saíram com 7 pódios.

"Participaram nesta jornada nacional três clubes filiados (Associação Desportiva Pontassolense, Club Sports da Madeira e Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres), representados pelos seus atletas a competir nos escalões Não Seniores Sub-11, Sub-15 e Sub-19", informa a Associação regional.

Assim, "esteve em destaque nesta Jornada Nacional, Maria Medeiros (Club Sports da Madeira), em Sub-11 Singular Senhoras, onde sagrar-se-ia Vice-Campeã na vertente, a dupla Rodrigo Borrageiro (Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres) | Núria Nascimento (Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres) em Sub-19 Pares Mistos Quadro Principal, que viria a se sagrar Vice-Campeã, e Leonor Ribeiro (Club Sports da Madeira) em Sub-19 Pares Senhoras Quadro Secundário, fazendo dupla com a atleta Mafalda Avelino (EDFL), onde viria a se sagrar Campeã, e Sub-19 Singular Senhoras Quadro Secundário, onde conquistaria o título de Vice-Campeã", resume.

E acrescenta uma nota de referência para os "3.ᵒˢ lugares conquistados pelos atletas, Xavier Penucho (Club Sports da Madeira) em Sub-11 Singular Homens, pela dupla Xavier Penucho (Club Sports da Madeira) | Miguel Andrade (Club Sports da Madeira) em Sub-11 Pares, e pela dupla Simão Campos (Club Sports da Madeira) | Paulo Sousa (Club Sports da Madeira) em Sub-15 Pares Homens", conclui a Associação de Badminton da Madeira.