Guterres alarmado com plano israelita de conquista de Gaza

O secretário-geral da ONU disse "estar alarmado" com o plano do gabinete de segurança israelita de expandir as operações militares destinadas "a conquistar" a Faixa de Gaza, afirmou hoje um porta-voz de António Guterres.

Guterres "está alarmado com os relatos de planos israelitas de expandir as operações terrestres e prolongar a presença militar em Gaza. Isso inevitavelmente levará a numerosas mortes de civis e mais destruição em Gaza", disse Farhan Haq, salientando que a Faixa de Gaza é "parte integrante de um futuro Estado palestiniano".

Israel anunciou uma nova campanha militar contra a Faixa de Gaza, que prevê "a conquista" do território palestiniano e exigirá a deslocação interna "da maioria" dos habitantes.

Esta extensão das operações militares, aprovada pelo gabinete de guerra israelita após 19 meses de guerra contra o grupo islamita palestiniano Hamas, prevê "a conquista de Gaza e o controlo dos territórios" tomados, de acordo com uma fonte oficial.

Na noite de domingo, o Exército confirmou a convocação de "dezenas de milhares de reservistas".

"A operação inclui um ataque em larga escala" e "o deslocamento da maior parte da população da Faixa de Gaza" das zonas de combate, disse o brigadeiro-general Effi Defrin, porta-voz do exército israelita.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, reiterou que as tropas vão permanecer em qualquer território que tomarem na Faixa de Gaza, como parte desta nova ofensiva terrestre.

No enclave palestiniano, quase todos os habitantes já foram deslocados diversas vezes desde o início da guerra, em outubro de 2023.

A guerra em Gaza começou quando militantes liderados pelo Hamas, em outubro de 2023, atacaram o sul de Israel, matando 1.200 pessoas. Cerca de 250 pessoas foram feitas reféns no ataque e Israel afirma que 59 reféns permanecem em Gaza, embora acredite que 35 estejam mortos.

A ofensiva israelita matou mais de 52.000 pessoas em Gaza, segundo autoridades de saúde palestinianas, que não distinguem, nas contagens, combatentes e civis. Os combates deslocaram mais de 90% da população de Gaza, por vezes, em mais do que uma ocasião.