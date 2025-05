SESARAM realizou em 2024 mais 3.000 cirurgias do que no ano anterior

Vários deputados questionaram a secretária regional de Saúde e Protecção Civil sobre as listas de espera para consultas, exames de diagnóstico e cirurgias.

Micaela Freitas começou por referir que "as pessoas não são números" e, por isso, a redução das listas de espera têm de ser reduzidas. No entanto, face ás perguntas da oposição, decidiu "falar de números".

A secretária regional afirmou que, em 2024, as consultas hospitalares foram mias de 322.000, um aumento de 18.000 em relação a 2023. Nos exames complementares de diagnóstico, forma feitos 140.000, um aumento de 5.000 exames.

Finalmente, nas cirurgias, fruto do programa de redução das listas de espera, foram realizadas 18.000 intervenções, mais 3.000 do que no ano anterior.

Micaela Freitas também abordou a questão dos recursos humanos, lembrando que há contratações que ainda não foram feitas porque o governo anterior estava em gestão e ainda não há orçamento para este ano.