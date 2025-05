SESARAM promove simulação de Via Verde AVC

A Unidade de AVC do SESARAM, EPERAM, em parceria com a Iniciativa Angels realizou uma simulação de Via Verde AVC. Esta iniciativa, conforme deu nota o gabinete de imprensa do Serviço Regional de Saúde, insere-se nos esforços desenvolvidos para alcançar o reconhecimento pela excelência dos cuidados prestados a doentes com Acidente Vascular Cerebral, certificando a região como “segura” para esta emergência médica.

A iniciativa integrou-se num conjunto de ações, nomeadamente formações pré-hospitalares realizadas no Porto Santo, na Calheta, nos Centros de Saúde e no Serviço Regional da Proteção Civil, IP-RAM. Estas ações formativas tiveram como objetivo reforçar a capacitação dos profissionais de saúde e emergência para uma resposta coordenada e eficaz no tratamento do AVC.

A simulação, que abrangeu as vertentes pré-hospitalares e intra-hospitalares, teve início no centro comercial Fórum Madeira, com a identificação de um caso suspeito de AVC. Todo o processo, desde a identificação dos sintomas até ao tratamento hospitalar, foi rigorosamente monitorizado, explica nota à imprensa.

Para garantir uma avaliação fidedigna dos tempos de resposta e da eficácia dos procedimentos, a data da simulação não foi previamente divulgada. O objetivo central foi identificar pontos de melhoria em todas as fases do processo: desde o atendimento inicial ao transporte, comunicação interinstitucional, diagnóstico e tratamento hospitalar.

Após a simulação, seguiu-se uma reunião de discussão que reuniu todos os profissionais envolvidos para analisar os resultados.

A colaboração entre profissionais demonstrou que, com preparação e avaliação contínuas, é possível reduzir os tempos críticos e aumentar a taxa de sobrevivência e recuperação dos doentes, conclui o SESARAM.