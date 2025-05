JPP exige solução ao Governo e ao SESARAM para doentes oncológicos

O Juntos Pelo Povo (JPP) exige ao Governo Regional e o Serviço de Saúde da Região (SESARAM) uma solução para os constrangimentos que a avaria no equipamento da Clínica de Radioncologia da Madeira, que dura há 25 dias, tem causado sobretudo aos doentes oncológicos.

Patrícia Spínola deu conta de que essa avaria "tem deixado dezenas de doentes oncológicos sem o exame que lhes permite fazer os tratamentos de radioterapia". A deputada daquele que é o segundo maior partido da oposição na Assembleia Legislativa da Madeira, em nota enviada à comunicação social, diz ser "inadmissível que se use os procedimentos técnicos de manutenção, que levam o seu tempo, como desculpa para não facultar os exames necessários noutros locais, conforme é direito adquirido dos utentes".

Nesse sentido, lembra à nova governante com a pasta da Saúde, Micaela Freitas, que "os tempos máximos de resposta garantidos para tratamentos de radioterapia não estão a ser respeitados, sendo de 15 dias seguidos, contados da indicação clínica, definidos para a realização do plano de cuidados programados em que se insere a necessidade de realização do exame complementar de diagnóstico aqui em falta".

Perante a situação, Patrícia Spínola pede mesmo que os doentes sejam encaminhados para o continente para aí poderem realizar os exames necessários. No seu entender, deve o SESARAM resolver "de imediato esta situação, encaminhando-os para a prestação deste serviço em instituições do território continental, após comprovada falta de opção na Região, com as devidas compensações de transporte e estadia, conforme o que está plasmado na carta dos Direitos do Utente, enquanto durar o tempo da manutenção do único equipamento existente na Região".