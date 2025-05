Campeão Liverpool empata com Arsenal, que fica com segundo lugar ameaçado

O Liverpool, incontestado campeão inglês, deixou hoje escapar uma vantagem de dois golos e empatou 2-2 na recepção ao Arsenal, que terminou reduzido a 10 futebolistas e está cada vez mais ameaçado no segundo lugar da Liga inglesa.

Os 'reds' pareciam lançados para uma goleada no jogo da 36.ª e antepenúltima jornada quando marcaram dois golos no espaço de outros tantos minutos, aos 20 e 21, por intermédio do neerlandês Cody Gakpo e do colombiano Luis Díaz, respetivamente, antes de os 'gunners' se recomprem e reagirem na segunda parte.

O brasileiro Gabriel Martinelli reduziu a desvantagem logo aos 47 minutos e o espanhol Mikel Merino restabeleceu a igualdade aos 70, mas foi expulso nove minutos mais tarde, travando a recuperação dos visitantes, que, ainda assim, resistiram ao 'assalto' final dos anfitriões, já com o contributo do português Diogo Jota

O Liverpool manteve a larguíssima margem de 15 pontos de vantagem sobre o Arsenal, que foi eliminado a meio da semana nas meias-finais da Liga dos Campeões, pelo Paris Saint-Germain, e ganhou apenas um dos últimos seis jogos no campeonato inglês.

Os londrinos têm dois pontos de vantagem sobre o Newcastle, adversário na próxima ronda e vencedor na receção de hoje ao Chelsea, por 2-0, e três sobre o Manchester City, que empatou no sábado no terreno do lanterna-vermelha Southampton, enquanto 'blues' e Aston Villa estão já a cinco de distância.

Também hoje, Nottingham Forest, sétimo classificado, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, assegurou um lugar nas competições europeias, 30 anos depois da última, apesar de se ter atrasado na luta pela presença na próxima edição da Liga dos Campeões, ao empatar 2-2 com o Leicester.

O Manchester United, orientado pelo compatriota Ruben Amorim, somou o sétimo jogo seguido sem vencer na Premier League, ao perder por 2-0 na receção ao West Ham, três dias depois de assegurar a qualificação para a final da Liga Europa, na qual vai defrontar o Tottenham.