PTP lamenta impossibilidade de voto antecipado nas Regionais

O cabeça-de-lista do PTP, pelo círculo da Madeira, votou, hoje, no Funchal, .

Edgar Silva aproveitou o ocasião para lamentar o facto de, nas últimas Eleições Legislativas Regionais, não ter sido possível votar antecipadamente e em mobilidade.

O candidato à Assembleia da República considera "absurdo" que a Lei Eleitoral da Madeira esteja "há tantos anos tão desactualizada e desfasada da realidade e vida das pessoas".

"Para o PTP facilitar o exercício do voto é fundamental para participação cívica das pessoas", sublinhou Edgar Silva, congratulando-se com o exercício do voto em mobilidade nas Legislativas Nacionais, que diz ser "uma grande conquista do ponto de vista democrático".