PTP propõe criação de rede de alojamento universitário

O PTP, que realizou esta tarde uma conferencia de imprensa para apelar ao voto dos madeirenses e porto-santenses, aproveitou para defender "a criação de uma rede nacional de alojamento universitário".

O cabeça-de-lista dos trabalhistas portugueses "relatou as dificuldades que as famílias madeirenses se deparam para suportar os custos com a habitação dos estudantes no ensino superior, garantindo que se for eleito defender a criação de uma rede nacional de alojamento universitário", lê-se numa nota sobre a iniciativa.

Edgar Silva também defendeu que "os deputados eleitos pela Madeira na República têm de se unir nas questões cruciais que dizem respeito à Região e que os deputados eleitos não podem apenas obedecer à disciplina partidária de cada partido que, muitas vezes, é contrária aos interesses regionais", apontou.