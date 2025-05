PTP defende que grandes obras devem ser asseguradas na Lei das Finanças Regionais

A candidatura do PTP às eleições legislativas de 18 de Maio defende que as grandes obras de interesse comum, como é o caso do Hospital Central e Universitário da Madeira, devem estar asseguradas na Lei das Finanças das Regiões Autónomas. É nesse sentido que o partido defende a autonomia pela “clarificação e valorização” de uma região com “plena autonomia".

Edgar Silva, cabeça-de-lista, afirma que basta de autonomia selectiva e que é urgente rever a Lei das Finanças das Regiões Autónomas e o EPA da Região. "O Hospital Universitário da Madeira é um compromisso do Estado; não é uma mera promessa eleitoralista", aponta. "Estas obras são investimento de interesse nacional permanente, não são favores entre políticos, é Portugal no Atlântico, defendendo uma autonomia expansível, sustentável, responsável, de confiança plena", indica em comunicado, após conferência de imprensa realizada hoje.

"Queremos compromisso e respeito pela condição de portugueses “nas ilhas”, não queremos favores condicionados a ciclos políticos", indica o partido.