PTP quer que armadores espanhóis incluam a Madeira nas suas rotas

A candidatura do PTP às eleições legislativas de 18 de Maio acredita que os armadores espanhóis podem incluir a Madeira nas suas rotas. Edgar Silva pretende que se negoceie a com esses armadores a vinda do ferry para a Região.

Numa acção de campanha levada a cabo esta manhã, o cabeça-de-lista entende que é possível criar-se uma parceria ibérica que inclua Madeira, Açores, Canárias, Portugal continental e Espanha. "Uma proposta de interesse comum, Madeira Portugal, e que traga benefícios em termos de mobilidade a todos os portugueses e as Regiões Autónoma", defende.

O PTP entende que a Região e a República devem negociar uma ligação marítima para a Madeira ao território continental, lamentando que a Madeira seja umas das poucas ilhas na Europa que não tem ligação marítima de passageiros ao território continental.

Além disso, Edgar Silva explica que, se a ligação for até Huelva ou Cadiz já é muito positivo porque fica muito perto da fronteira portuguesa.

"Pretendemos que esta parceria possa trazer maior sustentabilidade, além da que se espera da sustentabilidade passageiros /carga", indica o candidato, que defende que "a integração numa parceria ibérica permite, em termos de gestão da linha, uma maior agilidade, uma vez que as empresas já têm grande experiência nesta área de negócio, blindando o risco de favorecer interesses de domínio económico da linha".