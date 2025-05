Machico debateu Lei do Restauro da Natureza

O auditório do Fórum Machico recebeu, na sexta-feira passada, a 3.ª edição da Conferência Ecos Machico, promovida pela Câmara Municipal de Machico e pela Associação Insular de Geografia, sendo que "depois das duas primeiras edições com enfoque nas temáticas do Turismo Sustentável e a Geodiversidade do Concelho de Machico", esta edição "destacou o tema da Lei do Restauro da Natureza", informa uma nota divulgada pela AIG.

Uma temática "pela primeira vez abordada na região", o que "fez com que o evento tivesse como principal objetivo a partilha de conhecimentos multidisciplinares, os desafios, as oportunidades e as melhores práticas que possam contribuir de forma positiva para o restauro dos ecossistemas e dos habitats naturais degradados, previstos nas metas estabelecidas em Agosto de 2024 pelo Comissão Europeia", realça.

Assim, resumidamente, "a sessão de abertura esteve a cargo da Presidente Direção da Associação Insular de Geografia, Ana Neves, que enalteceu o trabalho desenvolvido pelo projeto Ecos Machico no município, e deixou os números recentes emitidos pela UE, “73% das terras agrícolas têm os solos degradados, tornando as medidas de restauro essenciais para fazer face às ameaças à segurança alimentar.” Seguiu-se o Presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, e o Secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, que destacaram e apelaram a importância da conservação e restauro das áreas naturais do Arquipélago da Madeira, deixando o seu compromisso para a implementação da Lei do Restauro da Natureza".

Na primeira intervenção, a oradora convidada e "catedrática Maria Amélia Martins-Loução, investigadora de destaque a nível nacional no Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Globais, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa e Presidente da Sociedade Portuguesa de Ecologia", que na sua intervenção reforçou que "qualquer plano de conservação ou restauração da natureza terá de ser baseado no conhecimento científico e técnico".

De seguida, "foi a vez do biólogo Luís Freitas que explicou os principais estudos, impactos e ações que são realizadas na RAM em prol da conservação dos cetáceos pelágicos pelo Museu da Baleia. Seguiu-se a apresentação de Hugo Silva, da Universidade da Madeira, que evidenciou a importância dos agentes polinizadores na preservação da biodiversidade regional, assim como a importância da criação de uma base de dados de referência. Finalizou o painel, Hugo Alexandre Marques, Vereador da Câmara Municipal de Machico com o pelouro do Ambiente, onde salientou o património natural e cultural de Machico e as suas aspirações para a criação de um Geoparque no município", referem.

Por último, "o evento fechou com a demonstração de dois estudos de caso desenvolvidos no concelho de Machico e diretamente relacionados com a conservação da natureza. Cátia Gouveia, da SPEA Madeira, apresentou o projeto LIFE Natura@night e, Rui Marques, da Universidade da Madeira, demonstrou os trabalhos científicos que têm sido desenvolvidos nas Furnas do Cavalum", aponta.

Esta III Conferência do Ecos Machico foi transmitida em direto nas plataformas digitais da Câmara Municipal de Machico, Associação Insular de Geografia e Ecos Machico, onde pode ver e rever o evento. Para mais informações pode consultar as plataformas digitais e o sítio web www.ecosmachico.pt.