Machico com o PS vive ciclo de estabilidade, progresso e confiança

Alberto Olim, autarca do PS, destacou na sessão solene do Dia do Município de Machico o trabalho realizado sob a liderança do Presidente Ricardo Franco. Segundo Olim, Machico conheceu um ciclo de estabilidade, progresso e confiança, graças a políticas certas e assertivas.

Olim ressaltou que o saneamento das contas municipais foi uma decisão corajosa e necessária, que devolveu credibilidade à Câmara e restaurou a confiança junto dos fornecedores e parceiros. Além disso, destacou a promoção do concelho como destino turístico em crescimento, com aumento dos alojamentos, eventos de qualidade e provas desportivas de renome internacional.

No entanto, Olim enfatizou que o verdadeiro orgulho está na obra social, especialmente durante a pandemia da Covid-19, quando Machico esteve na linha da frente, apoiou e cuidou da população. Olim também destacou a adesão do Município à Rede Internacional das Cidades Educadoras, que reforça a ideia de que educar vai além da sala de aula e que toda a cidade educa.