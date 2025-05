Rafaela enaltece todos os que contribuíram para o crescimento e desenvolvimento de Machico

Rafaela Fernandes, vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, destacou na sessão solene comemorativa do Dia do Município de Machico a importância do voto como exercício da democracia. Enalteceu também a homenagem aos antigos combatentes do Ultramar e mencionou o Cardeal Tolentino Nóbrega, um filho da terra que está envolvido na escolha do novo Papa.

Além disso, Rafaela Fernandes concluiu que o Dia do Município de Machico é uma oportunidade para louvar todos aqueles que contribuíram para o desenvolvimento e crescimento do concelho. Ressalvou a importância de reconhecer os esforços e contribuições de todos os envolvidos no progresso de Machico.