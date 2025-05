Empresas madeirenses destacam-se na Sagal Expo com novas oportunidades comerciais

A Sagal Expo encerrou na Feira Internacional de Lisboa (FIL), com um balanço bastante positivo para as 13 empresas madeirenses que participaram no evento para promover os sabores da Região, conforme salienta a Secretaria Regional de Economia, em nota enviada à imprensa.

Apesar dos constrangimentos causados pelo "apagão" geral em Portugal durante o primeiro dia da feira, a directora executiva da Invest Madeira, Filipa Ferreira, considerou o evento como "uma aposta ganha", evidenciada pelo "número bastante significativo de segundos contactos agendados pelas empresas regionais", o que demonstra a "qualidade dos produtos madeirenses e as suas potencialidades de negócio".

Entre os produtos que captaram maior atenção estiveram a sidra e a banana madeirenses. Manuel Neto, produtor de Sidra da APSRAM - Associação de Produtores de Sidra da Região Autónoma da Madeira, afirmou que a associação "faz uma avaliação muito positiva à sua participação neste evento que serviu para dar a conhecer, mediante os contactos e através as provas, as diferentes marcas de Sidra da Madeira IGP. Na sequência destes contactos, a Sidra da Madeira poderá ser posta à venda, nos próximos tempos, em restaurantes e espaços comerciais do Continente."

Já a GESBA - Empresa de Gestão do Sector da Banana também destacou sua participação, referindo que "num evento que celebra os melhores sabores de Portugal, a GESBA deu visibilidade à banana da Madeira, um produto que resulta de práticas sustentáveis, saber-fazer tradicional e dedicação dos produtores locais".

Marco Gonçalves da GESBA acrescentou que "a participação neste tipo de certames representa uma mais-valia significativa, ao permitir divulgar o que de melhor se produz na Madeira, estabelecer novas ligações comerciais e reforçar a presença da produção madeirense em mercados nacionais e internacionais. É uma oportunidade estratégica para afirmar a excelência e identidade dos produtos regionais".

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, visitou o evento no primeiro dia e assegurou aos empresários madeirenses o apoio do Governo Regional às exportações como estratégia para aumentar a competitividade empresarial.

A maioria das empresas regionais estabeleceu contactos comerciais promissores, com potencial de crescimento das exportações para mercados como Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Emiratos Árabes Unidos, Angola e Cabo Verde.

A Expo Sagal voltará à FIL no próximo ano, entre 30 de Março e 1 de Abril.