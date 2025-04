Sidra da Madeira na expo 'Sabores de Portugal'

A APSRAM - Associação de Produtores de Sidra da Região Autónoma da Madeira está presente, com 5 das 30 marcas de sidra, no evento denominado de SAGAL EXPO - Sabores de Portugal que está a decorrer na FIL, Feira Internacional de Lisboa, que termina hoje, dia 30.

Refira-se que "a Sidra da Madeira é uma marca registada, detentora do selo IGP - Identificação Geográfica Protegida, atribuído pela União Europeia", sendo que "estas sidras são produzidas unicamente com peros e maçãs, com origem nesta Região", informa a APSRAM.

A referida associação "possui, presentemente, cerca de 30 marcas de sidra, das quais 4 possuem certificação biológica. As sidras da Madeira encontram-se num momento de grande crescimento e aperfeiçoamento, cuja qualidade continua a ser reconhecida, nos concursos internacionais em que tem participado", salienta.

No stand da Região Autónoma da Madeira, "além das sidras, podem ser encontrados produtos como a cerveja, o rum, o pão, o chá, os doces e o vinho", salienta a APSRAM. "Estes produtos e respetivas empresas chegaram a esta feira, mediante o apoio da Secretaria Regional de Economia, através da Invest Madeira - Internacionalização e Investimento", serviço que "tem por finalidade a promoção e exportação dos produtos regionais. Com estes objetivos, a feira foi visitada, ontem, pelo secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues", relembra.