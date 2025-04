"Forças Armadas são uma oportunidade de formação e carreira"

A secretária de Estado da Defesa Nacional, Ana Isabel Xavier, encontra-se na Madeira, tendo sido convidada para proferir a conferência 'Segurança e Defesa 2025', nesta quarta-feira, no Espaço Ideia da Assembleia Legislativa da Madeira. Aos jornalistas referiu a importância de atrair jovens para as Forças Armadas, reiterando a importância que estas são uma "oportunidade de formação e carreira".

"Muitas vezes os jovens não têm conhecimento da multiplicidade de oportunidades que as Forças Armadas efectivamente têm para oferecer. Ou pensam que só quando têm 18 anos é que podem pensar nas Forças Armadas. A verdade é que muitos licenciados podem depois ingressar nas Forças Armadas Portuguesas", disse na ocasião.

Defende que são necessárias Forças Armadas capacitadas, mas, acima de tudo, "de militares que estejam motivados e a permanecer".

"Enquanto país precisamos sempre de jovens altamente qualificados e motivados em qualquer esfera de trabalho porque as Forças Armadas Portuguesas estão cada vez mais tecnológicas, cada vez mais a olhar para as chamadas profissões do futuro, nomeadamente profissões na área da engenharia aeroespacial ou nas áreas das engenharias mais técnicas e, por isso, nós queremos os jovens altamente qualificados a formarem-se e a desenvolverem a sua carreira nas Forças Armas porque aí é o país, como um todo, que beneficia", disse Ana Isabel Xavier.

Sobre a conferência 'Segurança e Defesa 2025', uma organização da Delegação da Madeira da Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional com a colaboração da Assembleia Legislativa da Madeira e da Secretaria da Educação, serão refletidas e discutidas estratégias de segurança e defesa para enfrentar os desafios contemporâneos, nomeadamente a construção de uma União Europeia da Defesa, a melhoria da preparação e gestão de crises, o reforço da segurança interna e o fortalecimento das fronteiras comuns. Outros temas importantes abrangem a ciberdefesa, a gestão da migração, a segurança marítima, os conflitos económicos, a luta contra as ameaças híbridas e o Espaço.

"Vou partilhar algumas reflexões sobre a segurança e defesa em 2025. É indiscutível que vivemos tempos de grande imprevisibilidade, de grande instabilidade e que a conflitualidade reina em várias partes do mundo, desde a Ucrânia ao Médio Oriente. Podemos olhar para o mapa e ver que há muitos focos de conflito.[...] É uma mensagem de olharmos para o mundo e que faz sentido falar da defesa e da importância da defesa nacional", explicou a secretária de Estado.

Na ocasião, Eduardo Brazão de Castro, antigo secretário regional e antigo presidente da delegação da Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional, Auditor do Curso de Defesa Nacional 2011/12 e reconhecido com a Ordem de Mérito – Grau de Grande Oficial pelo Presidente da República em 2012, bem como a Medalha Cruz de São Jorge, 1ª Classe, pelo Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas em 2020, foi homenageado.