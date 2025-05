Lugar de Baixo ‘varrido’ por rajadas de 92 km/h

A estação meteorológica do IPMA no Lugar de Baixo, Ponta do Sol, registou esta madrugada rajadas de até 92 km/h (03:50), valor que corresponde aos critérios de aviso laranja para o vento junto da orla costeira – está em vigor aviso amarelo, válido até às 18 horas.

Vento que soprou ainda mais forte, conforme previsto, nas regiões montanhosas, tendo atingido os 99 km/h (10:00) no Chão do Areeiro.

Vento forte que entre ontem e hoje (até às 12:00) atingiu velocidade de aviso amarelo também na Ponta do Pargo (90 km/h), no Caniçal/Ponta de São Lourenço (78,1 km/h) e nos Prazeres (71 km/h).

Vento forte que tem passado ‘ao lado’ de Santa Cruz e por isso, felizmente, ‘fora do radar’ do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo. Nas últimas 24 horas há registo de apenas dois voos cancelados, chegada e partida. Em causa avião da easyJet que ontem, a meio da tarde, fazia a ligação Lisboa – Funchal e acabou por divergir para a procedência após falhar tentativa de aterragem no Aeroporto da Madeira. Ligação que entretanto foi cancelada, resultando também no cancelamento do ‘mesmo voo’ entre o Funchal e Lisboa.