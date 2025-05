Vento derruba árvore no Faial e deixa estrada obstruída

O vento forte que se faz sentir no concelho de Santana causou alguns condicionamentos. Esta manhã, derrubou uma árvore na Estrada da Diferença, no Faial, deixando a mesma obstruída.

Os Bombeiros Voluntários de Santana foram chamados ao local e juntamente com elementos do Serviço Municipal de Protecção Civil procederam à limpeza da via.