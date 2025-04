Capitania prolonga aviso de vento forte

A Capitania do Porto do Funchal actualizou o aviso de vento forte para a orla marítima da Madeira, que irá prolongar-se até às 18 horas desta quarta-feira, 30 de Abril.

Assim, segundo o aviso, é esperado vento de "oeste/noroeste, com intensidade de fresco a muito fresco (32 a 50 quilómetros por hora), rodando para sudoeste a partir do início da manhã e aumentando para muito fresco a forte (50 a 62 quilómetros por hora) durante a tarde".

A visibilidade será "boa a moderada", tornando-se por vezes fraca no final do período.

Quanto à ondulação, na costa Norte são esperadas "ondas de noroeste com 4 metros, aumentando para entre 4 e 4,5 metros a partir do meio da manhã. Na costa Nul, a ondulação será de oeste/sudoeste, variando entre 1,5 e 3 metros, com aumento gradual para 3 a 4 metros na parte oeste da ilha da Madeira.

Deste modo, a Capita do Porto do Funchal recomenda "aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas".

"Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda. Não praticar a actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras", finaliza a Capitania.