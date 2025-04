Atenção à estrada!

Com chuva e vento, quem sai à estrada para seguir para a sua vida tem de ter, hoje em particular, atenção às condições do estado do tempo que deverão estar a agravar-se nas próximas horas.

Condução prudente é essencial para evitar problemas de maior, sobretudo devido ao piso molhado.

Neste momento, já se nota congestionamento na Via Rápida, algo que tem sido menos frequente nas últimas semanas. No sentido Machico - Ribeira Brava e na zona habitual, Cancela, há a esta hora um princípio de congestionamento que pode dificultar a passagem dos automobilistas.

O congestionamento já terá cerca de 2 km.