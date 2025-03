Responsável pela vacinação na agência norte-americana do medicamento demite-se

O responsável pela vacinação na agência norte-americana da alimentação e medicamentos demitiu-se hoje em protesto contra alegadas mentiras espalhadas pelo novo secretário da saúde do país, Robert F. Kennedy Jr.

Na sua carta de demissão, Peter Marks revela que a vontade inicial de trabalhar com Kennedy Jr., conhecido pelo seu ceticismo em relação às vacinas e à indústria farmacêutica, terminou quando se tornou claro que "o secretário não quer a verdade e a transparência, mas uma confirmação servil da sua desinformação e das suas mentiras".

Na carta que está a ser divulgada por vários órgãos de comunicação social, Marks lamentou que o surto de sarampo que eclodiu há semanas em vários Estados do Sul faça lembrar "o que acontece quando a confiança na ciência estabelecida que sustenta a saúde pública e o bem-estar é minada".

Marks permanecerá até ao final da próxima semana como diretor do Centro de Avaliação e Investigação Biológica, um centro que é responsável pela segurança e eficácia dos produtos biológicos, incluindo vacinas, produtos alergénicos, sangue e produtos sanguíneos e terapias celulares, tecidulares e genéticas, refere a Europa Press.

Robert F. Kennedy Jr. não reagiu à demissão, mas um porta-voz do departamento de saúde disse à CNN que foi Kennedy quem fez da transparência a sua bandeira e que uma pessoa com a mentalidade de Marks não tem lugar sob a "forte liderança" do novo secretário da Saúde.