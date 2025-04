Norte-americanos estão pouco informados sobre relação de Trump com 'media'

Cerca de 44% dos americanos inquiridos num estudo revelou saber pouco sobre a relação da presidência de Trump com os meios de comunicação social, segundo um estudo da Pew Research Centre.

Dos 5.123 adultos inquiridos, cerca de 44% dizem que ouviram falar pouco sobre a relação entre o governo de Trump e os media, quando no primeiro mandato do presidente, em 2017, este valor era de 22%.

Este ano, um em cada cinco americanos (19%) dizem que não ouviram nada sobre o assunto, face aos 6% identificados em 2017. Nesse ano quase três quartos dos americanos (72%) disseram ter ouvido muito sobre a relação entre o governo Trump e os meios de comunicação dos EUA e em 2025 apenas metade desta parcela (36%) refere estar a par do que se passa.

Esta pesquisa foi realizada entre fevereiro e março deste ano, quando o governo anunciou que decidiria quais os veículos de comunicação que fazem parte da 'pool' de imprensa da Casa Branca e na sequência das medidas tomadas por Trump.

Recentemente, o governo de Trump anunciou a rescisão de contratos com as principais agências de notícias internacionais, como a Agência France-Presse (AFP), Associated Press e Reuters.

Em 2017, maiorias de republicanos (74%) e democratas (72%) ouviram muito sobre o relacionamento de Trump com os meios de comunicação, sendo que este ano as parcelas centram-se nos 35% para os republicanos e 40% para os democratas.

Além disso, "os mais jovens são menos propensos a ter ouvido muito sobre esse relacionamento, refletindo o padrão de atenção geral às notícias", lê-se no estudo.

O estudo concluiu ainda que a maioria dos americanos diz que Trump têm um relacionamento mau com os meios de comunicação, sendo que 64% dos adultos americanos dizem que a relação é má, quando apenas 11% dizem que é boa e 22% mantenham uma posição neutra.

O Pew Research Centre é uma organização sem fins lucrativos que investiga sobre questões, atitudes e tendências que moldam o mundo, cobrindo temas como política, media, tecnologia, assuntos internacionais, etc.