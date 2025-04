Activistas norte-americanos em Portugal organizam protestos anti-Trump no sábado

Ativistas norte-americanos que vivem em Portugal organizam no sábado, nomeadamente em Lisboa, ações de protesto contra a administração liderada pelo Presidente republicano Donald Trump, confirmou à Lusa um elemento ligado à iniciativa.

Para já, está prevista uma manifestação na Praça do Comércio, em Lisboa, e uma marcha em Lagos, no Algarve, mas os ativistas estão a tentar promover ações de protesto no Porto e em Faro, para além de outras cidades portuguesas, com o objetivo comum de lutar contra os planos políticos de Trump.

"Lisboa fights back! Hands off!!" ("Lisboa responde! Tirem as mãos!!", numa tradução literal) é o mote para a manifestação marcada para a Praça do Comércio e que está a ser mobilizada a partir das redes sociais.

Muitos dos ativistas envolvidos nestas ações de protesto têm ligações à organização internacional Democrats Abroad (Democratas no Estrangeiro), que está ligada ao Partido Democrata dos Estados Unidos e que tem como propósito mobilizar eleitores norte-americanos residentes no estrangeiro.

No fim de semana passado, esta organização convocou "concentrações de protesto" em cinco cidades espanholas e na Suíça.

"Sou uma ativista há mais de 50 anos, mas nunca me senti tão assustada. Se me vou opor ao que está a acontecer e fazer o que acho correto, tenho de ser capaz de defender as minhas causas publicamente", disse à agência Lusa Terri Blakley, uma ativista oriunda da Califórnia que agora vive na Ericeira e que no sábado quer estar na manifestação em Lisboa.

"Pessoalmente acredito que este espetáculo de golpe miserável pode afetar todo o mundo. Por isso, esperamos envolver aqui em Portugal também pessoas que não sejam norte-americanas", prosseguiu Blakley.

E acrescentou: "Os portugueses percebem o que é uma ditadura. (...) E o fascismo parece ser uma epidemia global, recentemente. Por isso, acredito que o que estamos a fazer com estes protestos seja apenas a ponta do icebergue. E espero que nos salve de Trump e que incite as pessoas a reagir a figuras como [o Presidente russo, Vladimir] Putin".

Os organizadores das ações de protesto de sábado dizem estar interessados em "manifestar-se pacificamente em solidariedade com aqueles que estão comprometidos com a democracia e com o Estado de Direito".

A organização destas manifestações em Portugal -- que coincidem com ações a nível nacional nos Estados Unido, também previstas para sábado -- mostra-se empenhada em lutar contra "a destruição das instituições democráticas".

"Donald Trump e Elon Musk pensam que os Estados Unidos e o mundo lhes pertencem. Estão a tentar agarrar tudo para eles e a desafiar o mundo a tentar pará-los", dizem os ativistas ligados à organização Democrats Abroad, numa mensagem que estão a difundir nas redes sociais.

Os organizadores da iniciativa disseram à Lusa esperar que até sábado seja possível multiplicar as ações de protesto por várias cidades portuguesas, mobilizando não apenas cidadãos norte-americanos, mas também de outras nacionalidades.

O republicano Donald Trump tomou posse no passado dia 20 de janeiro.

Os Democrats Abroad têm 45 estruturas em países de todo o mundo, com cerca de 200 mil membros registados no total.