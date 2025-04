Sondagem deixa tudo igual na política e tribunal decide pelo bom senso fiscal

Bom dia. Os jornais diários e revistas semanais publicados hoje em Portugal continuam muito centrados em três ou quatro temas principais. Um deles é a eleição legislativa no horizonte, sendo que uma sondagem deixa tudo igual como estava até à queda do Governo. Também a temática dos impostos, numa altura em que começou o período de declaração da maioria dos portugueses, o Supremo Tribunal decidiu pelo bom senso no que toca a doentes com redução de incapacidade. Também o tema Trump e a sua guerra comercial é dominante, bem como o futebol ou as férias no Algarve...

Assim, na revista Visão:

- "Algarve e Alentejo. Escapadas mágicas e experiências única"

- "Liderança. Os ensinamentos de Rui Nabeiro"

- "Raio x. O estado do país antes de ir a votos"

- "Economia. Quem perde com as taxas de Trump"

Na revista Sábado:

- "Algarve e sul de Espanha. Escapadas baratas para a Páscoa"

- "Entrevista explosiva de Ana Jorge sobre a Santa Casa. 'Um gestor nosso foi recebido com arma no banco do carro'"

- "Exclusivo. Tem luz verde da Dignitas. Ricardo Vai morrer em 2026 por suicídio assistido"

- "Comporta. Autarca em guerra de privados por passagem para praia do Pego"

- "Câmara de Lisboa. Contrata empresários do PSD para evento"

No Público:

- "Supremo confirma IRS mais baixo para doentes com redução de incapacidade"

- "Sondagem Católica. PSD/CDS e PS quase repetem resultados das últimas legislativas. Oito líderes com popularidade em queda à beira das eleições"

- "Comércio. EUA aplicam tarifas recíprocas globais e 25% ao setor automóvel"

- "União Europeia. Netanyahu visita Hungria apesar de mandado de detenção do TPI"

- "Entrevista. 'Luís Montenegro transforma o escrutínio numa ofensa'. Ao Público/RR, Poiares Maduro alerta para urgência de PSD e PS restabelecerem confiança com os eleitores"

- "Compra de casa. Jovens até 35 anos 'valem' 55% do novo crédito à habitação"

No Jornal de Notícias:

- "Recorde de acidentes e trânsito na VCI do Porto"

- "Benfica 3-2 Farense. Credo na boca antes do clássico"

- "Polémica. Ligação de Rui Costa a candidato à Liga aquece relação entre águias e dragões"

- "PJ investiga negócio de Pinto Luz com hotel em Cascais"

- "Bombeiros. GNR acaba com 20 anos de falsos peditórios"

- "Mais de metade acredita que AD vence Legislativas"

- "'O Bloco de Esquerda nunca faltará a uma solução', Mariana Mortágua coordenadora do BE"

- "Porto. Câmara quer tirar quatro mil jovens da pobreza"

- "Norte. Investimento na ferrovia é o dobro da Galiza"

- "EUA. Trump aplica taxa de 20% aos países da UE"

- "Val Kilmer morre aos 65 anos de pneumonia"

No Diário de Notícias:

- "Preços das casas de luxo no Porto crescem acima de Madrid e Zurique"

- "Artista francês JR: 'Temos o direito de levantar questões, esse é o poder da arte'"

- "Jacarandás. Ânimos exaltados em sessão da câmara para explicar remoção de árvores em Lisboa"

- "Adolescência. 'A masculinidade mata os homens'. Psicólogos analisam os 'incel' e a 'manosfera'"

- "Eleições. Sem PPM, Aliança Democrática passa 'AD -- Coligação PSD/CDS'"

- "Legislativas. PS muda mais de metade dos cabeças de lista sem trazer muitas novidades"

- "1959-2025. Val Kilmer. Estrela do grande ecrã que deixou marca em filmes como 'The Doors' e 'Top Gun'"

No Correio da Manhã:

- "Acusado pela justiça. Usa carro da namorada para matar prostituta. 'Serial killer' apanhado no Algarve"

- "Benfica 3 Farense 2. Benfica agarra leão antes do clássico"

- "Sporting-Rio Ave. Borges conta com Pote para a reta final"

- "Polémica. Águias e dragões em guerra na Liga"

- "Busca da PJ. Ministro sob suspeita com negócio de hotel em Cascais"

-"Contrato da ABB. Betão na casa de Montenegro coincide com entrega de obra em Espinho"

- "Testamento. Pinto da Costa deixa quadros a herdeiros"

- "Crime sexual. Trio de abusadores mantém acesso à internet"

- "Vila Real. Homem desmaia em sexo com ovelha"

No Negócios:

- "Acionista da Inapa pede indemnização de 5 milhões a administradores"

- "Trump vai aplicar tarifas de 20% à União Europeia"

- "Habitação. Créditos com garantia pública atirados para risco alto"

- "Alta Velocidade deve ter novo concurso lançado em maio"

- "Redução de IRS beneficiou escalões mais elevados"

- "Governo vai pedir empréstimo ao BEI para acelerar PT2030"

- "Margarida Vila Franca e Tiago Oliveira. 'Lentidão da justiça é paga pelas empresas'"

No Jornal Económico:

- "Trump inicia guerra comercial com tarifas de 20% à Europa"

- "Um ano de Governo: 'Superámos as expectativas', diz Montenegro"

- "Preço médio das casas em Portugal subiu 13,7%. Habitação. Foi a quarta maior subida entre 55 países"

- "Mina angolana quer produzir 2,5% das terras raras do mundo. Minas. Objetivo é fornecer indústria de carros elétricos"

- "Bilionários da tecnologia são os mais ricos do mundo"

- "'Olhamos para todas as oportunidades', diz CEO da Agias sobre a Luz Saúde"

- "Banca continua a baixar juros dos depósitos"

- "PSI subiu 9,3% no último ano, com CTT a liderar"

- "Tesla regista as menores vendas em três anos"

No Record:

- "Benfica 3-2 Farense. Varinha Mágica. Akturkoglu resolve com bis e assistência"

- "Sporting-Rio Ave. 'Se lhes peço descanso matam-me!', Rui Borges garante equipa com fome de bola"

- "FC Porto. Mora veste fato de gala. Tenta afirmação no grande duelo"

- "Clássico já ferve. Benfica e FC Porto trocam acusações"

- "Lista de Reinaldo Teixeira gera discórdia. Em causa negócios do candidato com Rui Costa"

- "Turquia. Mourinho aperta nariz a treinador adversário"

- "Alvo leonino. Águia abre dérbi por Vagiannidis"

No O Jogo:

- "Clássico vê-se do topo. Benfica 3 - Farense 2. Encarnados não ganham para susto e chegam ao Dragão na liderança"

- "Bruno Laje. Vamos ao Porto com a mesma mentalidade'"

- "Tribunal unânime: Penálti por assinalar deixa mossa no pé de António Silva"

- "Liga. Negócios entre candidato à Liga e Rui Costa motivam troca de mimos entre dragões e águias"

- "Ligados à confusão. Reinaldo Teixeira descarta incompatibilidades. FC Porto fala de 'conflito de interesses inaceitável'. Benfica alega 'motivações de natureza oportunista'. Braga assume apoio a José Gomes Mendes"

- "FC Porto. Um desafio para Samu. André Vilas-Boas no treino para dar morar ao plantel"

- "Sporting-Rio Ave. Rui Borges projeta com otimismo meias-finais. 'Queremos muito a final da Taça'. Pedro Gonçalves pode voltar em menos de duas semanas"

- "Internacional. Mourinho provoca agitação na Turquia. Eliminado da Taça, aperta nariz ao técnico do Galatasaray"

E no A Bola:

- "Benfica acerta contas e cola-se ao Sporting antes do clássico do Dragão. Não está fácil chegar ao topo. Jogo muito disputado com Farense a ameaçar até ao fim"

- "Bruno Laje. 'FC Porto? 'Temos de ir com a ambição de vencer'"

- "'Não treinei um dos grandes por ser burro'. Manuel Cajuda"

- "Sporting. Harder espreita o onze"

- "FC Porto. Em busca da primeira vitória em clássicos esta época"

- "Liga. Dragões e águias em guerra de comunicados"