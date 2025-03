CMF preenche vagas para coordenadores técnicos

Vai amanhã a Reunião de Câmara a proposta de autorização para a abertura dos procedimentos concursais destinados a preencher as vagas existentes na categoria de coordenadores técnicos da autarquia. Esses trabalhadores vão integrar a carreira geral de assistente técnico, desempenhando funções de natureza executiva da carreira administrativa, de acordo com a legislação em vigor.

A vereadora Ana Bracamonte salienta que o mandato deste executivo tem-se pautado não apenas pela reestruturação da Estrutura Nuclear e da Estrutura Flexível dos serviços da autarquia, mas sobretudo pelo reforço de recursos humanos, com o objectivo de melhor servir os munícipes, dai que, entre 2022 e 2024, foram contratados 260 novos quadros para o município, dois terços dos quais são assistentes operacionais

Este esforço reverteu o saldo negativo encontrado no início do mandato, momento em que as saídas superavam significativamente as contratações efetivas realizadas. Entre 2022 e 2024, foram contratados 260 novos quadros para o Município do Funchal, dois terços dos quais são assistentes operacionais.

A Estrutura Orgânica das Secções da CMF, que se encontrava em vigor aquando a entrada do atual executivo, nunca foi formalizada pelo anterior executivo, permanecendo apenas no papel. Ou seja: o executivo anterior não avançou com os procedimentos necessários para a afetação formal e definitiva dos trabalhadores à categoria de Coordenador Técnico, seja por provimento através de concursos, afetação ou consolidação definitiva de mobilidade.

A vereadora responsável pelos Recursos Humanos, Ana Bracamonte, esclarece que a conformação da estrutura orgânica das subunidades está a ser executada em três etapas.

Na primeira etapa, 13 trabalhadores do Mapa de Pessoal do Município, já detentores da categoria de Coordenador Técnico, foram afetados às Secções onde atualmente desempenham suas funções. Na segunda etapa, 12 trabalhadores do Mapa de Pessoal do Município foram designados, em regime de mobilidade intercategorias, para coordenar Secções onde atualmente exercem funções.

Finalmente, na terceira etapa, 12 trabalhadores serão recrutados por meio de procedimentos concursais, restritos a funcionários com vínculo de emprego público por tempo indeterminado.