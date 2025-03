Marcelo envia mensagens de condolências ao Rei da Tailândia e a Myanmar

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou mensagens de condolências ao Rei da Tailândia e às autoridades de Myanmar pelas consequências do sismo que afetou os dois países.

Segundo uma nota divulgada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, "na sequência do sismo de forte intensidade, provocando inúmeros mortos, feridos e desaparecidos, o Presidente da República enviou uma mensagem de condolências ao Rei Vajiralongkorn da Tailândia".

Na mensagem enviada ao monarca tailandês, Marcelo Rebelo de Sousa expressou "a solidariedade do povo português num momento tão difícil para as populações das regiões mais afetadas por esta catástrofe natural".

"O sismo teve origem na zona centro do Myanmar, a cujas autoridades o Presidente da República também transmitiu o seu pesar", lê-se na mesma nota.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos e com o Centro de Geociências GFZ da Alemanha, um sismo com magnitude de 7,7 na escala de Richter foi registado em Myanmar, antiga Birmânia, às 13:30 locais (06:30 em Portugal continental).

Seguiu-se um novo sismo, 12 minutos mais tarde, que abalou regiões na Tailândia.

A Junta Militar no poder em Myanmar fez um pedido de ajuda internacional e o Governo da Tailândia decretou o estado de emergência em Banguecoque.