“Despertar as consciências” para a inter-culturalidade

A Conferência ‘Migrações – Políticas de Integração’ a decorrer esta tarde na Sala da Assembleia Municipal do Funchal é sobretudo um espaço para despertar as consciências para as políticas e práticas que estimulam a interacção, compreensão e o respeito entre as diferentes culturas e grupos étnicos, defendeu Sílvia Camacho, Núcleo da RAM da EAPN Portugal (Rede Europeia Anti-Pobreza).

À margem da sessão de abertura da conferência integrada na programação da Semana da Interculturalidade, Sílvia Camacho chamou a atenção para a interacção do diálogo intercultural, nomeadamente a importância de “despertar as consciências da sociedade para esta questão da inter-culturalidade. Nós já celebramos esta semana desde 2014, é promovida por nós porque acreditamos que uma sociedade para ser inclusiva tem que ter em atenção estas questões da inter-culturalidade e acreditamos que a inter-culturalidade enriquece-nos enquanto cidadãos e enquanto sociedade”, afirmou.

A Conferência ‘Migrações – Políticas de Integração’ conta com quatro oradores no painel de convidados e outras tantas temáticas – Catarina Reis Oliveira – ISCSP-ULisboa ‘Políticas de Integração com Evidência’; Sancho Gomes – Direcção regional das Comunidades e Cooperação Externa ‘Política do Governo Regional aos Refugiados e Migrantes’; Ana Bracamonte – CMF ‘Políticas de Acolhimento e Integração dos Migrantes no Município do Funchal’; Paula Cruz – EAPN Portugal, Rede Europeia Anti-Pobreza ‘Projecto Opportunities’.

A Conferência é uma organização do Núcleo da RAM da EAPN Portugal (Rede Europeia Anti-Pobreza), do Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas da Universidade de Lisboa (ISCSP-ULisboa), Município do Funchal e Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM) Madeira.