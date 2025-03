Papel das confrarias gastronómicas na preservação da gastronomia nacional destacado

Foi no Funchal que o Ministério da Cultura assinou, esta quinta-feira, um protocolo com a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, um acordo que visa dar continuidade ao trabalho de manter vivo o património gastronómico português. O momento teve lugar na Assembleia Legislativa da Madeira.

Dalila Rodrigues, ministra da Cultura, que está de visita à Região, considerou que “as práticas culturais ligadas ao fabrico, à produção e extração dos produtos gastronómicos” são “formas artesanais artísticas”, salientando que as práticas artísticas não se limitam apenas “às artes visuais e performativas que têm lugar nos grandes equipamentos culturais e nos grandes centros urbanos”. Vincou que “as práticas artísticas acontecem no nosso quotidiano e nos ambientes menos formais e institucionais. Penso que as confrarias gastronómicas são importantes parceiros do Ministério da Cultura, na preservação dos legados materiais e das práticas culturais e artísticas associadas ao património gastronómico”, disse.

Dalila Rodrigues espera que o acordo hoje celebrado sirva de incentivo a uma “produção legislativa”, que garanta “futuro às actuais políticas culturais deste governo, que valorizou muitas práticas culturais ligadas ao património gastronómico”, concluiu a governante.