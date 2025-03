Pelo menos cinco feridos em ataque com faca no centro de Amesterdão

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas num ataque com faca no centro de Amesterdão, por razões ainda desconhecidas, e a polícia deteve um suspeito, segundo os meios de comunicação locais.

No momento do ataque, as autoridades municipais estavam a realizar uma sessão plenária municipal, que foi imediatamente interrompida.

A presidente da Câmara de Amesterdão, Femke Halsema, prometeu que em breve fará um relato dos detalhes disponíveis sobre o que aconteceu.

O incidente ocorreu numa rua perto do Palácio Real, na Praça Dam, uma das mais movimentadas de Amesterdão, e a zona e o acesso à rua onde ocorreu o esfaqueamento estão neste momento isolados e as autoridades estão a pedir que as pessoas se mantenham afastadas da zona.

A polícia neerlandesa, que confirmou que o incidente fez cinco feridos, disse que, "neste momento, não há informações sobre a causa ou o motivo do esfaqueamento", explicando que estão a ser feitas investigações e pedindo ajuda a eventuais testemunhas.