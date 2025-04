Jovem motociclista ferido após colisão com carro

Um jovem de 16 anos ficou hoje ferido, após colisão da moto que conduzia com uma viatura ligeira, no cruzamento do Caminho das Virtudes, a Rua das Virtudes e a Rua 4 de Abril, no Funchal.

Com queixas na zona lombar e no braço direito, o motociclista foi socorrido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.

O acidente deu-se pelas 8h00. A vítima foi transportada ao Hospital.