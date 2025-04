O Bloco de Esquerda oficializou, hoje, a entrega da sua candidatura às eleições Legislativas nacionais de 18 de Maio, com Diogo Teixeira como cabeça de lista pela Madeira.

Na ocasião, o jovem candidato afirmou que o objectivo principal da candidatura é "eleger um deputado do Bloco de Esquerda da Madeira para o continente", algo que, recorda, "já aconteceu" e que "seria maravilhoso que isso voltasse a acontecer".

"Como sempre, queremos reforçar o número de votos", começou por dizer, sublinhando que, mais do que uma meta eleitoral, a candidatura quer levar ao Parlamento os temas que realmente importam aos madeirenses e porto-santenses.

Entre as prioridades destacadas por Diogo Teixeira estão a Habitação, o Emprego e a Educação, áreas que o Bloco considera centrais tanto nas Regionais como agora nas Legislativas. "Há uma ideia geral na Madeira e no Porto Santo de que temos de nos contentar com aquilo que temos. E isso não é verdade. Temos de melhorar, temos de lutar por aquilo que queremos e é exactamente isso que o Bloco fará nestas eleições", sublinhou.

O cabeça de lista apresentou ainda algumas das propostas que o Bloco levará a votos, tais como, a limitação dos preços das rendas, fim das propinas no ensino superior público, taxação das grandes fortunas e uma revisão do subsídio de mobilidade. Sobre este último ponto, o jovem candidato foi claro: "Foi prometido que o novo modelo resolveria todos os problemas da Madeira, mas a verdade é que as pessoas continuam a pagar 200, 300 ou 400 euros por bilhete", destacou.

Perante os resultados pouco animadores das últimas eleições regionais, Diogo Teixeira garantiu que a motivação da candidatura permanece intacta. "Claro que não [desmotivam], eu acho que a liberdade, a igualdade e a justiça são demasiado belas para se desistir delas. Só é mesmo derrotado quem desiste e o Bloco nunca desistiu. Não será diferente desta vez".